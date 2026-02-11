Primark parece tener claro que el diseño indiano llegará pisando fuerte, al menos, a sus tiendas. Ya que entre las novedades que la tienda ha anunciado a través de su página web destaca desde vajillas con un cuidado diseño y de aire vintage a un set de baño de dispensador de jabón y vaso para cepillo de dientes.

En tonos rosa, con pump dorado y hecho de cerámica y corcho, el dispensador dará a tu baño el toque que necesita. Un estilo refinado y sencillo que hará que esta estancia tenga personalidad y estilo.

Junto con el dispensador puedes hacerte también con el vaso para dejar los cepillos de dientes. Ambas piezas con el mismo estampado y por un precio más que atractivo. El dispensador por solo 9 euros y el vaso por 8.

Renovar tu baño nunca fue tan fácil y económico.

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de baño más bonita de la temporada: con diseño indiano, elegante y atemporal / Primark

Marca irlandesa

Primark es una cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods. La mayoría de los productos que venden se fabrican exclusivamente para el grupo, pero también se comercializan prendas fuera de temporada de otras marcas. Es denominada Penneys en su país de origen.

En 1969 se abrió la primera tienda del grupo en Mary Street de Dublín, con el nombre de Penneys. En menos de un año se inauguraron cuatro locales más en la capital irlandesa, y en 1971 se abrió el primero en Cork. Dos años después llegó a Reino Unido bajo la marca Primark. En 2000 aprovechó la retirada de C&A del mercado británico para adquirir sus locales, lo que le ayudó a superar los 100 establecimientos.

La marca destaca por su variada oferta de moda y complementos, así como artículos de hogar, todos ofertados a un bajo precio. En sus tiendas se encuentran secciones de hogar, accesorios de tecnología, calzado, moda masculina, moda femenina, moda infantil, cosmética, ropa de cama, etc.

Desde 2006 ha iniciado un plan de expansión internacional en Europa, que comenzó con la inauguración de una tienda en el centro comercial Plenilunio en Madrid, España. En 2009 ha abierto negocios en Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Actualmente la marca Penneys se utiliza solo en la República de Irlanda, mientras que en el resto de países se llama Primark.