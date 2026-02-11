Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el exprimidor de última generación que se limpia en un minuto y ocupa la mitad de espacio

Qué bueno es tomarnos un buen zumo natural por la mañana. Pues en Lidl venden el exprimidor de última generación que se limpia en un minuto y ocupa la mitad de espacio. Podrás hacer hasta un litro y medio de zumo en una sola pasada, mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del exprimidor de Philips de 500 vatios que permite un máximo rendimiento con mínima limpieza.

Exprimidor. / Lidl

Y es que es todo lo que esperas de un exprimidor – alto rendimiento de zumo, limpieza en 1 minuto – en un diseño compacto que es solo la mitad de grande.

Además, es de fácil comprobación de la pulpa gracias al recipiente de pulpa transparente. Y el sistema antigoteo evita que el zumo gotee.

Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas y tiene filtro QuickClean, así como recipiente para pulpa para una fácil eliminación.

Rebaja

Pues este poderoso exprimidor tiene un precio de 74,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 20 por ciento, con lo que se queda únicamente en 59,99 euros.