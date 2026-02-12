Colas kilométricas en Action para conseguir la colección de toallas (que parece de lujo) más barata del mercado: de tejido natural y por menos de 3 euros

Darse una ducha o un baño siempre es una experiencia placentera. Relaja, despeja y sienta bien. Pero esto puede llevarse a otro nivel cuando al salir te espera una toalla o albornoz gustoso, de esos que sientan como un abrazo y que hacen de ese momento un pequeño lujo.

Las toallas de hotel suelen ofrecer ese confort pero ahora, no te hará falta tirar la casa por la ventana o dejarte la cartera en el intento gracias Action. El supermercado de origen Holandés ha sacado a la venta una colección de toallas hechas de algodón suave y con una calidad propia de un hotel.

Disponibles en varios colores y tamaños, las toallas de la marca Hotel Royal pueden conseguirse desde 2,99 euros. Un precio que hará que se agoten en horas.

Supermercado holandés

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.

El desemabarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.