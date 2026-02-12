Colas kilométricas en Action para conseguir la colección de toallas (que parece de lujo) más barata del mercado: de tejido natural y por menos de 3 euros
Hechas de algodón suave, estas toallas harán que tus duchas sean una experiencia de auténtico lujo a un precio de risa
F. L.
Darse una ducha o un baño siempre es una experiencia placentera. Relaja, despeja y sienta bien. Pero esto puede llevarse a otro nivel cuando al salir te espera una toalla o albornoz gustoso, de esos que sientan como un abrazo y que hacen de ese momento un pequeño lujo.
Las toallas de hotel suelen ofrecer ese confort pero ahora, no te hará falta tirar la casa por la ventana o dejarte la cartera en el intento gracias Action. El supermercado de origen Holandés ha sacado a la venta una colección de toallas hechas de algodón suave y con una calidad propia de un hotel.
Disponibles en varios colores y tamaños, las toallas de la marca Hotel Royal pueden conseguirse desde 2,99 euros. Un precio que hará que se agoten en horas.
Supermercado holandés
Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.
La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.
Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.
El desemabarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
- La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
- Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre