Colas kilométricas en Lidl para conseguir el plato para perros que controla su comida: un chollo por 2,99 euros sin cables, ni pilas:

Un artículo que se ha vuelto indispensable en la cría de muchos perros es el comedero antivoracidad. Este cuenco (normalmente de plástico) presenta diversos relieves y obstáculos que dificultan la ingesta insaciable de alimento por parte de la mascota. Aunque comer rápido sea natural para los caninos, se trata de un comportamiento que puede acarrear problemas de salud si se convierte en una constante. Por ejemplo:

Ahogamiento : la falta de masticación puede provocar enormes ingestas de pienso y dificultar el tragado.

: la falta de masticación puede provocar enormes ingestas de pienso y dificultar el tragado. Mala digestión: la rapidez al comer puede ocasionar la toma de aire provocando posibles cólicos, dificultad para procesar el alimento o torsión gástrica.

Es por ello por lo que muchos veterinarios recomiendan este tipo de recipientes. Su uso diario acostumbrará al perro a establecer una rutina más pausada a la hora de comer y reducirá todos esos problemas. Además, también ayudará a procesar mejor los nutrientes y a evitar trastornos obsesivos con la comida. Una lenta masticación también contribuirá a una mejora en su salud dental. Aunque estos cuencos estimularán positivamente su salud cognitiva, en casos excepcionales el animal podrá verse ligeramente frustrado por la dificultad del reto. No obstante, ante cualquier duda siempre será preferible consultar con un etólogo.

Megaoferta de Lidl

Lidl está ofreciendo grandes descuentos en su semana de liquidación (hasta el domingo 15 de febrero). Una de las mejores gangas es el comedero Dogit de 600ml con una rebaja del 70%. Su precio ha bajado de 9,99€ a 2,99€. Tiene una valoración de 5 estrellas y está disponible en dos colores (blanco y negro). Sirve tanto para agua como para comida (húmeda y seca). Entre los datos que Lidl nos ofrece sobre le producto destacan:

Medidas:

22 x 22 x 7,5 cm.

Peso:

504 g.

Material:

Plástico.

Consideraciones:

Fácil de limpiar ya que es apto para lavavajillas.

Otros “chollazos”

