Colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas más bonito y barato del mercado: de satén y por solo 6 euros
Están disponibles en varios colores y tamaños
F. L.
Asegurarte un buen descanso es imprescindible para hacer frente a la rutina del día a día. Un colchón con la firmeza perfecta, unas almohadas ergonómicas que ayuden a mantener la postura correcta durante la noche o unas sábanas cómodas y de tejidos naturales son algunos de los aliados para garantizarte un buen dormir.
Sin embargo, en ocasiones, equipar tu habitación con los mejores elementos puede irse algo de precio. Por ello, superficies como Primark pueden ser la mejor alternativa para no renunciar a un buen producto y no dejarte la cartera en ello.
La cadena irlandesa apuesta por una colección de satén, uno de los materiales más recomendados por los expertos por sus beneficios para el cabello, ya que ayuda a eliminar la electricidad estática.
Desde 8 euros, podrás llevarte fundas de almohada en varios colores o sábanas bajeras y encimeras a juego.
Marca irlandesa
Primark es una cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods. La mayoría de los productos que venden se fabrican exclusivamente para el grupo, pero también se comercializan prendas fuera de temporada de otras marcas. Es denominada Penneys en su país de origen.
En 1969 se abrió la primera tienda del grupo en Mary Street de Dublín, con el nombre de Penneys. En menos de un año se inauguraron cuatro locales más en la capital irlandesa, y en 1971 se abrió el primero en Cork. Dos años después llegó a Reino Unido bajo la marca Primark. En 2000 aprovechó la retirada de C&A del mercado británico para adquirir sus locales, lo que le ayudó a superar los 100 establecimientos.
La marca destaca por su variada oferta de moda y complementos, así como artículos de hogar, todos ofertados a un bajo precio. En sus tiendas se encuentran secciones de hogar, accesorios de tecnología, calzado, moda masculina, moda femenina, moda infantil, cosmética, ropa de cama, etc.
