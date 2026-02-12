Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas

Con revestimiento libre de sustancias nocivas, el set incluye 10 piezas entre ollas, sartenes y tapas

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas

Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas

Candela Rodríguez

F. L.

Todas esas recetas que ves en redes y que guardas en tu móvil para materializarlas algún día no saben igual si no se utiliza buena materia prima. Pero no solo importan los ingredientes, también los utensilios que emplees para prepararlos.

Una buena sarten atiadherente por ejemplo, es clave para que carnes, pescados o verduras no se peguen y queden siempre en su punto. Lo mismo pasa con las ollas, una de las claves de todo buen guiso que se precie.

En este caso, si estás pensando en renovar tu batería de cocina con Lidl lo tienes más fácil que nunca ya que te trae la oferta definitiva para contar con ollas y sartenes de buena calidad y a buen precio.

Se trata del juego de ollas y sartenes de aluminio fundido, compuesto por 10 piezas y con revestimiento libre de sustancias nocivas.

El set incluye 3 sartenes, 2 ollas, 2 tapas de cristal, 2 tapas de plástico, 1 mango universal extraíble y lo mejor de todo es su precio. Solo 47,99 euros.

Características

  • Los revestimientos Maximizing-Green están libres de tecnología GenX y se fabrican sin sustancias nocivas.
  • Producido de forma sostenible, con condiciones de trabajo mejoradas y libres de sustancias nocivas durante la fabricación.
  • Con revestimiento antiadherente de ILAG®
  • Muy resistente y duradero
  • Resistente a arañazos y a la abrasión
  • Incluye instrucciones de uso y cuidado
  • 10 piezas

Cadena alemana

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

El origen de Lidl se encuentra en el grupo de distribución familiar Schwarz, fundado en la década de 1930 como Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung (en español, "Distribución Mayorista de Alimentación Schwarz"). Los Schwarz formaron una sociedad con la familia Lidl, propietarios del grupo mayorista de fruta Südfrüchte Großhandel Lidl & Co., para abrir establecimientos minoristas por toda Alemania bajo la marca "Lidl & Schwarz".

Noticias relacionadas y más

Josef Schwarz, heredero de la familia fundadora, se mudó a Backnang (Baden-Württemberg) e inauguró en 1968 el negocio de venta mayorista Handelshof. Para dar salida a los productos que no vendía, en 1973 abrió en la cercana localidad de Neckarsulm un pequeño supermercado de descuento cuyo modelo era muy similar al de Aldi (1948).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  3. La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  5. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  6. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  7. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  8. Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre

Meré, a fondo tras su vuelta al fútbol 694 días después: "Pasas de estar arriba a ver puertas cerradas"

Meré, a fondo tras su vuelta al fútbol 694 días después: "Pasas de estar arriba a ver puertas cerradas"

"Extracción ilegal, sin control y sin equipos de seguridad": las conclusiones de la Guardia Civil tras el accidente de Cerredo en que murieron cinco mineros

"Extracción ilegal, sin control y sin equipos de seguridad": las conclusiones de la Guardia Civil tras el accidente de Cerredo en que murieron cinco mineros

Colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas más bonito y barato del mercado: de satén y por solo 6 euros

Pedro de Silva, un ilustrado partisano

¿Lloverá para el Descenso de Galiana y el desfile de escolinos de Avilés? Esto es lo que dice la Aemet

¿Lloverá para el Descenso de Galiana y el desfile de escolinos de Avilés? Esto es lo que dice la Aemet

Otro récord para el aeropuerto de Asturias mientras se espera por estos destinos

Otro récord para el aeropuerto de Asturias mientras se espera por estos destinos

Bertín Osborne olvida a Gabriela Guillén y se deja ver con su nueva ilusión: "Una nueva mujer en su vida"

La consejera Saavedra, sobre el control de los tumores: "Los tiempos se están cumpliendo, pero en un sistema tan grande es imposible garantizar que no hay una mujer esperando una fecha”

Tracking Pixel Contents