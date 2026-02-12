Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas

Todas esas recetas que ves en redes y que guardas en tu móvil para materializarlas algún día no saben igual si no se utiliza buena materia prima. Pero no solo importan los ingredientes, también los utensilios que emplees para prepararlos.

Una buena sarten atiadherente por ejemplo, es clave para que carnes, pescados o verduras no se peguen y queden siempre en su punto. Lo mismo pasa con las ollas, una de las claves de todo buen guiso que se precie.

En este caso, si estás pensando en renovar tu batería de cocina con Lidl lo tienes más fácil que nunca ya que te trae la oferta definitiva para contar con ollas y sartenes de buena calidad y a buen precio.

Se trata del juego de ollas y sartenes de aluminio fundido, compuesto por 10 piezas y con revestimiento libre de sustancias nocivas.

El set incluye 3 sartenes, 2 ollas, 2 tapas de cristal, 2 tapas de plástico, 1 mango universal extraíble y lo mejor de todo es su precio. Solo 47,99 euros.

Características

Los revestimientos Maximizing-Green están libres de tecnología GenX y se fabrican sin sustancias nocivas.

Producido de forma sostenible, con condiciones de trabajo mejoradas y libres de sustancias nocivas durante la fabricación.

Con revestimiento antiadherente de ILAG®

Muy resistente y duradero

Resistente a arañazos y a la abrasión

Incluye instrucciones de uso y cuidado

10 piezas

