Mañana habrá colas kilométricas en Primark para conseguir el perchero de secado para anoraks y abrigos de invierno tras la lavadora: adiós a la secadora por solo 3 euros

¿No tienes mucho espacio en casa y no sabes dónde colgar tus abrigos o chaquetas? Buenas noticias: la marca irlandesa Primark ha pensado en ti y presenta un perchero económico, práctico y que te permitirá ahorrar espacio. Tanto si vives en un piso como en una casa, es fundamental optimizar cada espacio y cada habitación. Esto es aún más importante si tu vivienda es pequeña.

Accesorios para guardar tazas o cubiertos en la cocina, estanterías de baño que también sirven como cestas para la ropa sucia, muebles de entrada en esquina... Hay muchas soluciones para ganar espacio de almacenamiento en tu hogar.

Y aunque normalmente acudimos a Ikea para encontrar los muebles o accesorios que necesitamos, Primak podría convertirse en su nuevo lugar de referencia. De hecho, la empresa irlandesa no solo ofrece ropa a precios asequibles. La marca se diversifica cada vez más para deleite de sus fieles clientes. Hoy te mostramos el nuevo accesorio que necesitas para guardar tus abrigos y chaquetas. Y todo ello ganando espacio.

Primark acaba de sacar al mercado un perchero económico, práctico y que te permitirá ahorrar espacio. Se coloca en una de sus puertas, sin necesidad de taladrar agujeros para instalarlo. Sus ganchos son suficientes para fijarlo en la parte superior de la puerta.

Es de metal y tiene un precioso acabado en color madera. Podrás colgar albornoces, pijamas, abrigos, bolsos, chaquetas... También son muy prácticos para colgar en una percha la ropa que te vas a poner al día siguiente. Además, su precio es increíble. Se vende por solo 3 euros, por lo que es una ganga.

Además, también puedes hacerte con una estantería de tela para colgar en tu vestidor. Se convertirá rápidamente en un elemento imprescindible para organizar tus cosas de forma más armoniosa. Fabricada en lino y plástico reciclado, esta bonita estantería cuenta con cuatro compartimentos para que puedas guardar perfectamente tu ropa. Ropa doblada, ropa de cama, zapatos...

Úsala como quieras para liberar espacio en tus armarios. Sus dimensiones ideales de 32 x 34 x 84 cm hacen que sea fácil de colocar en un rincón de tu mueble. Esta estantería es fácil de colgar gracias a su sólida lengüeta, que soporta hasta un determinado peso. También puede colocarla en cualquier otro lugar de su hogar. En el cuarto de baño, por ejemplo, le resultará muy útil para guardar toallas y productos de belleza. Por último, la buena noticia, y no menos importante, es que esta estantería de Primark se vende a un precio muy reducido. De hecho, para adquirirla, solo tendrás que desembolsar 5 euros. Un precio realmente razonable para un producto que le proporcionará plena satisfacción.