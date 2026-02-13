Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mopa limpiavidrios y persianas más baratas del mercado: por 5 euros y con pulverizador incluido
Las tiendas Action comienzan el año 2026 con el pie derecho, decididas a ayudar a los clientes a preservar su poder adquisitivo. Artículos para el hogar, la cocina, el ocio, la belleza, el mantenimiento o incluso para renovar el armario... Las buenas ofertas están garantizadas desde las primeras semanas de 2026.
La cadena de descuento se muestra más inspirada que nunca y sigue ofreciendo cada día una amplia gama de productos a precios reducidos. Solo tienes que estar atento para aprovechar las mejores oportunidades y disfrutar de las ofertas.
Ahora que el frío y la nieve vuelve al paísí, descubre en Action todo lo necesario para pasar bien el invierno. Y es que la marca cuenta con un artilugio espectacular para hacer frente a las bajas temperaturas.
Artículos para mantener el calor en el exterior y en el interior, accesorios acogedores para el hogar, pequeños calefactores auxiliares, etc. En la tienda no falta nada para disfrutar de la temporada De hecho, durante los meses más fríos del año, la escarcha y la nieve pueden complicar los desplazamientos diarios. Especialmente por la mañana, cuando a veces hay que pasar largos minutos rascando el parabrisas para recuperar una visibilidad óptima. Para descongelar el parabrisas, cada uno tiene su propio truco. Algunos utilizan agua caliente, lo que puede resultar peligroso, ya que este método puede provocar un choque térmico capaz de agrietar el cristal.
Otros optan por un simple rascador de plástico. Pero, ¿qué hacer cuando el coche no solo está cubierto de hielo, sino completamente sepultado bajo una gruesa capa de nieve?
Para este caso concreto, Action saca a relucir su producto estrella: ¡una escoba telescópica para la nieve con rascador! Gracias a este modelo de la marca Valma, podrás quitar la nieve de tu coche en un santiamén, pero también descongelar las ventanillas gracias al rascador. Esta herramienta 2 en 1, práctica, eficaz y económica, permite eliminar rápidamente la nieve recién caída del techo, el capó o el parabrisas. Además, cuenta con un rascador antiescarcha integrado para romper y despegar el hielo incrustado.
Este aparato cuenta con un mango telescópico ajustable entre 64 y 91 cm, que permite llegar a las zonas difíciles sin tener que contorsionarse. Este artículo, a la venta en Action, también incluye un paño de microfibra, útil para limpiar las ventanas después de descongelarlas. Versátil y ligera, esta escoba se guarda fácilmente en el maletero o debajo de un asiento, lista para usar en cualquier momento. Y lo mejor de todo: por solo 2,99 euros.
