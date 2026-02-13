Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora múltiple más barata del mercado: menos de 18 euros y perfecta para triturar y mezclar
Se trata del pequeño electrodoméstico más práctico del mercado que facilitará tu día a día procesando tus verduras, frutas y mezclando diferente ingredientes en tus recetas
F. L.
Si eres de los que quiere ahorrar tiempo y espacio en la cocina y necesita contar con un aliado rápido y eficiente, Lidl te trae la opción que aúna todas estas ventajas a un precio inmejorable. Y es que una de las tareas que más tiempo suele llevar en la cocina es picar los ingredientes que vas a utilizar en tu receta.
Verduras, frutas, cereales, hierbas aromáticas, hielo... los ingredientes son infinitos pero ahora pueden estar procesados en segundos gracias a electrodomésticos como las picadoras. Esos pequeños utensilios que pueden facilitar esta tarea, ayudándote a ahorrar tiempo.
En esta ocasión, ha sido el supermercado de origen alemán el que ha lanzado a través de su tienda online una picadora múltiple que hará que tu tiempo en la cocina se reduzca considerablemente. Además, por solo 17,99 euros. Un precio imbatible, ya que antes estaba a la venta por 34,99 euros.
Masterpro Picadora múltiple 1,2L 400 W
Picadora múltiple funcional de la colección Masterpro con recipiente y 4 cuchillas extraíbles de acero inoxidable de alta resistencia y durabilidad.
Con un potente motor de 400 W para picar, triturar y mezclar sin esfuerzo carne, fruta y verdura. El recipiente de vidrio extraíble con una capacidad de 1,2 litros tiene el tamaño perfecto para todas las recetas que quieras preparar, y la base antideslizante garantiza una sujeción segura durante el uso. Fácil de limpiar y sin BPA, material apto para el contacto con alimentos. Se recomienda lavar a mano para prolongar la vida útil del producto.
Características
- Picadora con 400 W de potencia
- 4 cuchillas de acero inoxidable
- Recipiente de vidrio con 1,2 l de capacidad
- Base antideslizante
Cadena alemana
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
El origen de Lidl se encuentra en el grupo de distribución familiar Schwarz, fundado en la década de 1930 como Schwarz Lebensmittel-Sortimentsgroßhandlung (en español, "Distribución Mayorista de Alimentación Schwarz"). Los Schwarz formaron una sociedad con la familia Lidl, propietarios del grupo mayorista de fruta Südfrüchte Großhandel Lidl & Co., para abrir establecimientos minoristas por toda Alemania bajo la marca "Lidl & Schwarz".
Josef Schwarz, heredero de la familia fundadora, se mudó a Backnang (Baden-Württemberg) e inauguró en 1968 el negocio de venta mayorista Handelshof. Para dar salida a los productos que no vendía, en 1973 abrió en la cercana localidad de Neckarsulm un pequeño supermercado de descuento cuyo modelo era muy similar al de Aldi (1948).
