Mañana habrá colas en Primark para conseguir los paltos de porcelana más baratos del mercado: diferentes tamaños por menos de 5 euros
Una porcelana de China y apto para microondas y lavavajillas
Quizá haya llegado el momento de hacer un cambio en tu cocina. No algo grande, sino detalles que cambien la diferencia y, sobre todo, que no hagan un agujero en nuestro bolsillo. Algunas piezas atraviesan el tiempo sin envejecer.
La vajilla es uno de esos objetos cotidianos que sufren golpes, arañazos y pequeños descuidos. A veces, un plato roto basta para que todo un servicio pierda armonía. Servir una comida con platos diferentes suele crear una ligera incomodidad, sobre todo cuando hay muchos invitados. Para evitar este tipo de situaciones sin arruinarse, Primark se presenta como una solución evidente. Sobre todo porque la marca se ha especializado en objetos prácticos, estéticos y accesibles. En esta ocasión, se lanza al mundo de la porcelana con un enfoque decididamente contemporáneo.
Para muchos, la porcelana sigue evocando servicios antiguos y mesas de otra época. Sin embargo, esta imagen está cambiando rápidamente. Las formas, los colores y los acabados actuales permiten crear mesas modernas, sobrias y elegantes. Primark lo ha entendido perfectamente al lanzar una colección que se aleja de los códigos tradicionales, pero conserva la nobleza del material.
Una de sus novedades es un plato pequeño con diseño floral de porcelana. También hay una versión para postres, cuencos, una taza e incluso una bandeja a juego. Esta diversidad permite componer una mesa coherente o elegir solo algunas piezas para completar un servicio ya existente.
Tras un periodo marcado por tendencias muy coloridas y expresivas, ahora se busca una mayor serenidad visual en la mesa. La colección Primark responde perfectamente a esta necesidad. El color claro realza los platos, los accesorios y los textiles sin restarles protagonismo. Cada pieza conserva, sin embargo, una pequeña originalidad gracias a sus bordes redondeados y sus generosas dimensiones. Tenga en cuenta que el hecho de tener ya platos blancos no hace que esta colección sea innecesaria.
Los cuencos o la bandeja pueden integrarse fácilmente en una vajilla ya existente. La mezcla de estilos y épocas suele aportar más carácter que un conjunto demasiado uniforme. Esta libertad en la combinación se ajusta perfectamente a las tendencias actuales. Desde la marca recomiendan lavarlo una primera vez antes de usarlo en la mesa.
Uno de los argumentos más destacados sigue siendo el precio. La pieza más cara de la colección Primark cuesta menos de 5 euros. Esta accesibilidad permite sustituir un plato roto, crear una nueva vajilla o simplemente darse un capricho sin sentirse culpable.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Herida una mujer en un accidente ocurrido en una de las calles más concurridas de tráfico de Oviedo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo