Quizá haya llegado el momento de hacer un cambio en tu cocina. No algo grande, sino detalles que cambien la diferencia y, sobre todo, que no hagan un agujero en nuestro bolsillo. Algunas piezas atraviesan el tiempo sin envejecer.

La vajilla es uno de esos objetos cotidianos que sufren golpes, arañazos y pequeños descuidos. A veces, un plato roto basta para que todo un servicio pierda armonía. Servir una comida con platos diferentes suele crear una ligera incomodidad, sobre todo cuando hay muchos invitados. Para evitar este tipo de situaciones sin arruinarse, Primark se presenta como una solución evidente. Sobre todo porque la marca se ha especializado en objetos prácticos, estéticos y accesibles. En esta ocasión, se lanza al mundo de la porcelana con un enfoque decididamente contemporáneo.

Para muchos, la porcelana sigue evocando servicios antiguos y mesas de otra época. Sin embargo, esta imagen está cambiando rápidamente. Las formas, los colores y los acabados actuales permiten crear mesas modernas, sobrias y elegantes. Primark lo ha entendido perfectamente al lanzar una colección que se aleja de los códigos tradicionales, pero conserva la nobleza del material.

Una de sus novedades es un plato pequeño con diseño floral de porcelana. También hay una versión para postres, cuencos, una taza e incluso una bandeja a juego. Esta diversidad permite componer una mesa coherente o elegir solo algunas piezas para completar un servicio ya existente.

Mañana habrá colas en Primark para conseguir los paltos de porcelana más baratos del mercado: diferentes tamaños por menos de 5 euros / PRIMARK

Tras un periodo marcado por tendencias muy coloridas y expresivas, ahora se busca una mayor serenidad visual en la mesa. La colección Primark responde perfectamente a esta necesidad. El color claro realza los platos, los accesorios y los textiles sin restarles protagonismo. Cada pieza conserva, sin embargo, una pequeña originalidad gracias a sus bordes redondeados y sus generosas dimensiones. Tenga en cuenta que el hecho de tener ya platos blancos no hace que esta colección sea innecesaria.

Los cuencos o la bandeja pueden integrarse fácilmente en una vajilla ya existente. La mezcla de estilos y épocas suele aportar más carácter que un conjunto demasiado uniforme. Esta libertad en la combinación se ajusta perfectamente a las tendencias actuales. Desde la marca recomiendan lavarlo una primera vez antes de usarlo en la mesa.

Uno de los argumentos más destacados sigue siendo el precio. La pieza más cara de la colección Primark cuesta menos de 5 euros. Esta accesibilidad permite sustituir un plato roto, crear una nueva vajilla o simplemente darse un capricho sin sentirse culpable.