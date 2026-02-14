Alerta de colas kilométricas en Kiabi para conseguir el primer abrigo 2 en 1 que vale para invierno y primavera: tiene una bufanda extraible, ideal para variar el estilo

En Kiabi,¡la moda es sinónimo de precios bajos y grandes estilos. La marca favorita de las familias y los amantes de la moda asequible sigue seduciendo a quienes les gusta renovar su armario sin arruinarse.

Y ahora que el invienro se ha instalado, es el momento ideal para darle un nuevo aire a tu vestuario. El entretiempo siempre es una época un poco delicada. Un día hace sol y al día siguiente llueve... Por suerte, Kiabi lo tiene todo previsto para ayudarte a afrontar estos cambios de temperatura con estilo. Si te gusta la moda accesible y asequible, esta marca de prêt-à-porter es la dirección imprescindible de esta temporada. Ven a descubrir los imprescindibles de la temporada a precios que te permitirán darte un capricho sin sentirte culpable. Tanto en la tienda como en la web, encontrarás una selección moderna y versátil. Vestidos fluidos, pantalones cómodos, chaquetas ligeras o abrigos cálidos... Todo lo necesario para crear looks adaptados a cada clima.

Kiabi, una auténtica mina de gangas, seduce tanto a los bolsillos modestos como a los auténticos amantes del estilo. Y con la llegada del invierno, las nuevas colecciones se multiplican para ofrecerte looks adecuados que te permiten mantenerte abrigado sin perder la elegancia.

Si tu armario te parece un poco falto de inspiración, es el momento de lanzarte a una sesión de compras exprés. Descubre ahora en tienda o en línea las chaquetas y abrigos más bonitos para salir sin temor al frío y enfréntate al invierno con estilo gracias a este abrigo de lana de Kiabi. Elegante y práctico, seduce por su corte moderno y sus cuidados acabados. Con mangas largas y abertura abotonada en la parte delantera, ofrece un estilo elegante y estructurado sin renunciar a la comodidad. ¿Su pequeño extra? Una bufanda desmontable en el cuello. Ideal para variar los estilos o añadir una capa protectora en el cuello para afrontar los días más fríos.

Con una longitud trasera de aproximadamente 56 cm, este abrigo realza sutilmente la silueta y combina fácilmente con tus outfits diarios, ya sea con vaqueros y botines para un look casual, o con un vestido y botas de tacón para un look más refinado. Confeccionado con una mezcla de lana al 41%, aporta calidez y comodidad durante toda la temporada. Versátil y fácil de llevar, combina tanto con unos vaqueros y botines para un look informal como con un vestido midi y botas altas para un estilo más elegante.

En cuanto al mantenimiento, nada más sencillo que cuidarlo. Para mantener su buen aspecto con el paso del tiempo, se recomienda lavarlo a una temperatura máxima de 30 °C para preservar la fibra de lana.

Y como Kiabi piensa en todo, el precio sigue siendo asequible sin comprometer la calidad. No te pierdas en la tienda este elegante y original abrigo, disponible en dos colores (negro o marrón), por 40 euros.