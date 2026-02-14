Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de ropa de cama completo más barato del mercado: secado instantáneo y decorado con lazos

Seguir la moda es un auténtico placer con Primark. La marca es especialista en precios bajos para satisfacer los presupuestos más ajustados. La marca británica, a la vanguardia de las tendencias, es el lugar ideal para crear un vestuario a la última.

Las prendas básicas y las más originales comparten nuestras preferencias. Lo que tampoco se puede rechazar es prestar atención a las novedades que acaban de llegar a las tiendas. Ahora que las rebajas acaban de terminar, Primark hace sitio para sus nuevas colecciones que llegan para la primavera. Aunque todavía estemos en invierno, nada impide empezar a preparar un vestuario a la última para anticiparse a los días soleados. Tanto si eres más de vaqueros como de vestidos y faldas, seguro que encuentras algo con lo que renovar tu armario. No te pierdas estas inspiradoras novedades de la marca de prêt-à-porter.

Sea cual sea tu estilo a la hora de vestir, siempre encontrarás algo que te guste en Primark. Las clientas de la marca, por ejemplo, han descubierto rápidamente algunas joyas que favorecen a todas las siluetas. Pero también referencias para pasar tiempo en casa sin perder el glamour. Es el caso, por ejemplo, si buscas un pijama para relajarte en casa que sea tan cómodo como bonito. En Primark hay un modelo que se ajusta perfectamente a esta descripción. Y además, a un precio irresistible. Para dormir con la mayor comodidad posible, es imprescindible disponer de una buena cama y sábanas de calidad. Pero la ropa que llevamos puesta también es importante.

De hecho, ya sea un camisón, una camiseta vieja o incluso un picardías, todas estas prendas están pensadas para acompañarnos mientras dormimos. Sin olvidar el indispensable pijama, que sigue siendo una apuesta segura.

Es el caso de este modelo de Primark, que cumple todos los requisitos. Es imposible no enamorarse de este conjunto compuesto por dos piezas a juego. Una de ellas es un pantalón con cintura elástica para garantizar la máxima comodidad. Su largo extra largo permite cubrir bien las piernas y mantenerlas calientes.

También está decorado con un pequeño lazo negro que le da un bonito toque femenino. Y la segunda es una camiseta interior con tirantes finos y cuello en V. Este pijama estampado en rosa oscuro con pequeños lazos es lo más adorable para irse a la cama.

También es el conjunto perfecto para pasar los días lluviosos en casa o para pasar el domingo por la mañana de forma relajada. Compuesto por un 92% de poliéster y un 8% de elastano, este pijama es fácil de cuidar.

Se puede lavar a máquina con colores similares a una temperatura máxima de 40 °C. Se vende en tallas desde la XXS hasta la XXL en Primark, a un precio único de 14 euros. Una buena opción para aquellas que buscan un modelo de este tipo sin arruinarse.