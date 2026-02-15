Colas kilométricas en Action para comprar el soporte para tartas que parece de Zara Home pero solo cuesta 7,95 euros
La base es de madera y la campana de vidrio, y es perfecto para presentar pasteles, cupcakes y todo tipo de dulces
Parece de Zara Home, pero es de Action y, por supuesto, cuesta mucho menos. Se trata de un soporte para tartas, que acaba de llegar a las tiendas Action de toda España (en Asturias está en Gijón) y que está trayendo colas. Por su estética, de madera y de cristal, y por su precio: cuesta solo 7,95 euros frente a los casi 50 euros que vale el artículo en la tienda de hogar de Zara.
"Este soporte para tartas es perfecto para presentar tartas, cupcakes, pasteles u otras delicias. Con un diseño atemporal que se adapta a cualquier interior", aseguran en Action. La base es de madera de acacia y la campana es de vidrio. La madera tiene certificado FSC, lo que significa que es madera procedente de bosques gestionados de forma más sostenible.
Tazas y platos en forma de flor
Para complementar el look para la mesa del desayuno, en Action también venden unas tazas ideales en forma de flor con plato a juego. La taza, de cerámica de "alta calidad" y con detalles dorados, cuesta tan solo 2,59 euros. Y el plato, de porcelana y con un sutil canalé alrededor y borde dorado, vale 2,67 euros.
No son los únicos ejemplos de Action que bien parecen sacados de una tienda de Zara Home. De la misma colección que la taza y el plato (Arista) hay cuencos por 0,99 euros, platos hondos por 2,84 y ensaladeras por 5,95 euros.
