Colas kilométricas en Action para comprar el soporte para tartas que parece de Zara Home pero solo cuesta 7,95 euros

Parece de Zara Home, pero es de Action y, por supuesto, cuesta mucho menos. Se trata de un soporte para tartas, que acaba de llegar a las tiendas Action de toda España (en Asturias está en Gijón) y que está trayendo colas. Por su estética, de madera y de cristal, y por su precio: cuesta solo 7,95 euros frente a los casi 50 euros que vale el artículo en la tienda de hogar de Zara.

"Este soporte para tartas es perfecto para presentar tartas, cupcakes, pasteles u otras delicias. Con un diseño atemporal que se adapta a cualquier interior", aseguran en Action. La base es de madera de acacia y la campana es de vidrio. La madera tiene certificado FSC, lo que significa que es madera procedente de bosques gestionados de forma más sostenible.

Tazas y platos en forma de flor

Para complementar el look para la mesa del desayuno, en Action también venden unas tazas ideales en forma de flor con plato a juego. La taza, de cerámica de "alta calidad" y con detalles dorados, cuesta tan solo 2,59 euros. Y el plato, de porcelana y con un sutil canalé alrededor y borde dorado, vale 2,67 euros.

No son los únicos ejemplos de Action que bien parecen sacados de una tienda de Zara Home. De la misma colección que la taza y el plato (Arista) hay cuencos por 0,99 euros, platos hondos por 2,84 y ensaladeras por 5,95 euros.