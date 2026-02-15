Colas kilométricas en Ikea para hacerse con el mueble viral que permite crear un precioso rincón para el café en la cocina de casa
Con efecto madera y compuesto de cuatro estantes, es ideal para colocar la cafetera y poner a la vista las tazas más bonitas
Ikea vende uno de los muebles más virales del momento. Se trata de una estantería o armario abierto de pared que los influencers han reconvertido en un desayunador. Lo llaman "coffee corner" y el resultado final es de revista de decoración. Por ello, la colas que se están formando en muchas de sus tiendas en España son kilométricas.
El mueble es estrecho, perfectamente adaptable a cualquier cocina. Sus medidas son 40x15x95 cm y está compuesto por cuatro estantes. El modelo es el de Haggan (número de referencia 705.355.22), su precio es de 80 euros y tiene diez años de garantía. Es de efectos madera y lo hay disponible en dos tonalidades: roble y marrón roble (más oscuro).
En origen, Ikea vende este armario para el baño. Viene con un riel que permite colgarlo fácilmente en la pared. También dispone de un exclusivo sistema de tacos a presión que facilita el montaje y permite que los accesorios de fijación queden casi invisibles.
Así se tunea
La creadora de contenido @elow.home explica cómo tunearlo para la cocina. Para empezar, destina los dos primeros estantes (empezando por abajo) para colocar la cafetera. En este caso, elimina la balda inferior e incorpora una cajonera que utiliza para guardar las cápsulas. Sobre ella, coloca la máquina. Los dos estantes superiores sirven para poner a la vista las tazas más bonitas de la casa.
¿El resultado? Un rincón para el café super cuqui y bien organizado, que llamará la atención de cualquiera nada más que entre en la cocina de tu hogar.
