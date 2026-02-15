Colas kilométricas en Zara Home para comprar las lámparas de mesa sin cables más bonitas del mercado: parecen piedras preciosas y tienen tres posiciones de luz

Zara Home, la firma especializada en decoración del gigante Inditex, ya no vende solo ropa de cama, utensilios de cocina o artículos para bebés. En los últimos años, ha crecido, ampliando sustancialmente su línea de negocio original. Su catálogo, que se puede consulta a través de la página web, incluye también muebles, electrodomésticos, juguetes, colecciones de una temática específica (por ejemplo, la actual está dedicada al gimnasio)... Y hasta lámparas.

La tienda de hogar de Amancio Ortega se ha metido de lleno en el mundo de la iluminación y sorprende a los clientes con diseños muy cuidados y diferentes, que siguen las últimas tendencias en decoración, y a precios bastante asequibles.

Es el caso de la lámpara de mesa alabastro, que se ha vuelto viral en las redes sociales y que ya han bautizado como "la más bonita del mercado". Y es que es una lámpara que parece una piedra preciosa. Hay dos versiones: una semiovalada de 49,99 euros y otra redonda de 39,99 euros. Ambas han sido fabricadas en alabastro, una roca sedimentaria de yeso compacto, blanda, blanca y traslúcida, valorada desde la antigüedad para escultura, decoración y objetos artísticos. Se caracteriza por su apariencia marmórea y su capacidad de dejar pasar la luz.

Con regulación de la intensidad de la luz

Las dos lámparas ofrecen tres opciones de iluminación, presionando el botón que se encuentra en la base. De esta forma, se puede regular la intensidad de la luz, adaptando el ambiente según las necesidades y preferencias. La lámpara es recargable a través de un puerto USB, lo que la hace práctica y fácil de usar en cualquier lugar con acceso a una fuente de energía. La batería tarda unas dos horas y media en cargarse por completo. Tiene autonomía suficiente para 4 o 6 horas si se pone la luz a la máxima intensidad, de 12 a 16 horas si se pone baja y de 16,5 horas si se utiliza en modo intermitente.

Sus medidas es de 9,5 cm de alto, ancho y fondo en el caso del modelo semiovalado, y de 5,5 cm de alto por 94 de ancho y de fondo en el redondo.