Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el robot de cocina 3 en 1 más barato que la competencia: combina freidora de aire, microondas y horno
Ideal para aquellos que apenas tiempo para cocinar
Ikea busca simplificar los electrodomésticos cotidianos. Ahora, un solo aparato puede sustituir a varios electrodomésticos que suelen ocupar mucho espacio. El GÄTEBO se enchufa directamente a una toma de corriente de 220 V. Su sencilla instalación facilita su integración en todo tipo de viviendas.
La función de microondas permite descongelar, calentar o cocinar rápidamente diferentes platos. De este modo, los usuarios pueden ahorrar tiempo cuando tienen prisa para comer. Ikea también añade una función de horno con grill.
Esta opción ofrece una cocción más tradicional, ideal para gratinar pasta, asar verduras o caramelizar algunos postres. El modo airfryer es, además, una de las principales ventajas del producto. Esta tecnología permite obtener alimentos crujientes con muy poca grasa. De este modo, se pueden preparar patatas fritas, nuggets o verduras asadas de forma más ligera. Ikea responde así a la creciente demanda de una cocina más saludable.
La versatilidad del aparato amplía las posibilidades culinarias. Desde recetas sencillas hasta platos más elaborados, el GÄTEBO cubre numerosas necesidades. Ikea también incorpora programas predefinidos para facilitar los ajustes. Ten en cuenta que estos modos automáticos simplifican la cocción de diferentes alimentos. Una función denominada «Quick Start» completa el conjunto. Esta opción inicia inmediatamente la cocción a plena potencia, es decir, 900 vatios, durante 30 segundos.
Esta práctica solución permite calentar un plato en pocos segundos sin manipulaciones complejas. Ikea apuesta por un uso intuitivo adaptado a todos los perfiles. El formato compacto es otro argumento de peso.
A pesar de su reducido tamaño, el aparato ofrece un volumen interior de unos 26 litros. Esta capacidad es suficiente para preparar raciones para una familia pequeña o para recibir invitados. Ikea consigue combinar compacidad y espacio útil.
El GÄTEBO también cuenta con un plato giratorio de unos 29 cm de diámetro. Este tamaño facilita la cocción homogénea de los platos. Los platos grandes o algunos moldes pueden colocarse en él sin dificultad. Ikea cuida así los detalles prácticos. La movilidad del producto representa una ventaja adicional. El aparato es fácil de transportar en caso de mudanza. Los estudiantes o los jóvenes trabajadores que cambian de vivienda con frecuencia pueden llevárselo sin ningún problema. La marca también ofrece una garantía de 5 años, un argumento tranquilizador para los compradores. Además, permite el pago aplazado sin gastos. Esta solución hace que el aparato sea más accesible para aquellos que desean controlar su presupuesto.
De este modo, Ikea acompaña a los consumidores en un contexto económico exigente. Este lanzamiento pone de manifiesto la estrategia del grupo. La marca ya no se limita al mobiliario. La marca está desarrollando progresivamente una gama de electrodomésticos diseñados para optimizar el espacio y simplificar la vida cotidiana.
El GÄTEBO encarna a la perfección esta evolución. La combinación de microondas, horno y freidora sin aceite responde a las expectativas modernas. Las cocinas suelen carecer de espacio. Se trata de un aparato único capaz de hacerlo todo, lo que lo convierte en una solución muy interesante. Una cosa es segura: la marca da un golpe maestro con este modelo 3 en 1 que podría seducir a un amplio público en busca de practicidad y versatilidad.
