Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el masajeador de técnica japonesa más barato del mercado: un cojín que masajea cuello, espalda o piernas

La cadena de tiendas Lidl comercializa masajeadores térmicos que convierten un rincón del salón o la oficina en un auténtico espacio de relajación. El primer modelo es un masajeador cervical diseñado para tratar los dolores de cuello y espalda. Su diseño alargado, provisto de asas, permite colocarlo fácilmente detrás de la nuca. Dispone de dos velocidades y cuatro cabezales de masaje contrarrotatorios que reproducen un masaje tipo Shiatsu.

La función calefactora opcional refuerza la relajación muscular y favorece la circulación sanguínea. La funda flexible es extraíble y lavable a máquina, lo que facilita su mantenimiento. El apagado automático tras 15 minutos garantiza un uso seguro. Fabricado con materiales reciclados, el masajeador cervical es muy versátil.

Se puede utilizar en los hombros, la espalda, el abdomen, los muslos o las pantorrillas y las correas de sujeción permiten regular la presión y alinear correctamente el dispositivo. Esto garantiza un masaje profundo y cómodo. Sus dimensiones de 124 x 19,5 x 14 cm y su peso de aproximadamente 1,2 kg lo hacen fácil de manejar. Lidl ofrece este modelo al precio de 24,99 euros. Es una opción asequible en comparación con las sesiones de fisioterapia.

El segundo aparato de Lidl es un cojín de masaje compacto que se puede utilizar en casa o en la oficina que cuenta con cuatro cabezales de masaje giratorios en ambos sentidos para un efecto Shiatsu en el cuello, la espalda o las piernas. Está equipado con una función de calor y una banda autoadhesiva para fijarlo firmemente al respaldo de una silla o un sillón. La funda de malla transpirable mejora la comodidad y se puede lavar fácilmente a 30 grados.

Este cojín funciona con una simple conexión eléctrica y ofrece un nivel de intensidad adaptado a las necesidades diarias. Su peso ligero de 1,26 kg y sus dimensiones compactas (33 x 18,5 x 11,5 cm) permiten transportarlo fácilmente. Además, es un complemento práctico para el masajeador cervical, ya que alivia la tensión acumulada a lo largo del día. El precio del cojín de masaje de Lidl también es de 24,99 euros, lo que lo convierte en una solución asequible para todos los bolsillos. Para quienes pasan mucho tiempo sentados o sufren dolores musculares con frecuencia, estos aparatos son una inversión inteligente ya que favorecen la relajación, reducen el estrés y contribuyen al bienestar físico diario.

Lidl permite así transformar un rincón del salón o de la oficina en un auténtico espacio de relajación y deja claro que es posible disfrutar de un masaje eficaz en casa sin recurrir a soluciones costosas.