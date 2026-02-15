Zara Home es un must para millones de clientes en todo el mundo . La línea de hogar del gigante textil gallego se caracteriza siempre por sus colecciones de los más aesthetic e instagrameables pero también por sus precios elevados, que en ocasiones llegan a los cientos de euros.

Es por eso que muchos fans de la marca aprovechan la temporada de rebajas para intentar hacerse con algún accesorio para la cocina, baño o salón a un precio más asequible. Porqué Zara HHome tiene todo lo que necesitamos para nuestro hogar y con ese toque de guato y sofisticación que convierte una manta, una lámpara o un artilugio de la cocina en toda una pieza de decoración para mostrar a nuestros invitados.

Es el caso de la sartén elaborada en hierro con mango de madera de acacia. Compatible con cocinas de gas, eléctricas, inducción, vitro y halógenas. Disponible en tres tamaños, la puedes encontrar por varios precios desde 29,99 euros a 49,99 euros, la más grande.

Es importante señalar que esta sartén la puedes lavar en el lavavajillas y no es apta para el microondas. Siu mango de madera supone un toque elegante para una sartén con la que podremos elaborar un sinfín de platos. De tacto suave, se maneja con comodidad e impide que se sobre caliente si permanece muy cerca del fuego de nuestra cocina. La base de hierro de la sartén es perfecta para que los alimentos se cocinen a la máxima perfección y empedir que los huevos o la carne se queme y se dificulte su cocción.

Mañana habrá colas kilométricas en zara Home para conseguir el juego de sartenes de hierro con mango de madera al mejor precio: tres tamaños que se adaptan a cualquier tipo de plato / ZARA HOME

La sartén de hierro de Zara Home forma parte de un juego de piezas de manera para la cocina que te enamorará. Así, también puedes encontrar unas espectaculares tijeras de cocina de madera, cazos o lengua de silicona con palo de madera o las famosastablass de cortar en diferentes tamaños.

