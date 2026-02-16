Colas kilométricas desde mañana en Action para conseguir la vajilla más bonita del mercado: por menos de un euro y hecha de porcelana
Date prisa y no te quedes sin el toque refinado que tu mesa necesita
F. L.
Si estás cansado de tu clásica vajilla sin personalidad, pero hacerte con una nueva se te va de precio, no te preocupes porque Action te trae la colección que dará un nuevo aire a tu mesa por muy poco dinero.
Se trata de una vajilla de porcelana en color beige y blanco que puede lavarse en lavavajillas. Sin embargo, no es apta para microondas. Algo que no le resta funcionalidad, ya que es el toque distinguido que te convertirá en el prefecto anfitrión.
Y lo mejor de todo es que no solo destaca por su bonito estilo, su precio es otro de sus grandes atractivos. Con piezas desde los 0,99 euros, podrás completar el set sin dejarte la cartera.
Date prisa porque promete agotarse en horas.
Atemporal y versátil
- Diseño atemporal que combina con cualquier decoración de mesa
- Adecuado para uso diario y ocasiones especiales
- De porcelana New Bone
Dale un toque de estilo a tu mesa con este elegante cuenco. Perfecto para desayunos, meriendas o postres. Su sutil diseño con borde dorado hará que cada comida sea un poco más elegante. Combínalo con otros artículos para crear un estilo uniforme y disfruta de un toque de lujo en tu hogar.
Supermercado holandés
Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.
La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.
Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.
El desemabarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.
