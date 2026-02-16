Colas kilométricas mañana en IKEA para conseguir las sábanas más baratas del mercado: menos de 4 euros y hechas con algodón de cultivo sostenible
La gran superficie de origen sueco sorprende con esta oferta que promete agotarse en horas
F. L.
Si buscas ropa de cama de tejidos que apenas requieran cuidados, no se encojan ni arruguen, esta mezcla de poliéster y algodón de cultivo sostenible es lo que necesitas. Ikea, el gigante sueco que lleva décadas revolucionando la decoración del hogar, sorprende ahora con unas sábanas que aúnan buen precio y buena calidad.
Se trata de la sábana ajustable TAGGVALLMO. Una sábana bajera para camas de 90x200 y con un descuento del 24%. Así, podrás llevartela a casa por solo 3,79 euros. Una oferta que encontrarás en el outlet de la marca sueca y que promete agotarse en horas.
Además, al ser de una mezcla de poliéster y algodón, la tela se encoge y arruga menos y como la sábana ajustable tiene el borde elástico, se puede utilizar con colchones de hasta 16 cm de grosor.
Origen sueco
IKEA (acrónimo de «Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd») es una corporación multinacional de origen sueco, con sede en los Países Bajos, dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles en paquete plano, colchones, electrodomésticos y objetos para el hogar. Fue fundada en la provincia de Småland (Suecia) en 1943 por Ingvar Kamprad. Para 2015, IKEA contaba con 328 tiendas en 28 países y empleaba a 155 000 trabajadores, y su éxito en el mundo de las operaciones es caso de estudio en las escuelas de negocios. Su casa matriz está en la ciudad sueca de Älmhult.
La empresa está controlada por INGKA Holding B.V., junto a uno de sus fundadores de mobiliario que es controlada a su vez por una fundación benéfica[9] sin ánimo de lucro y con una baja carga fiscal. Su propiedad intelectual está controlada por una serie de corporaciones que llevan hasta las Antillas Neerlandesas y la Interogo Foundation de Liechtenstein.
