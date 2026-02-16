Las bajas temperaturas hacen que anoraks, plumas, abrigos y demás prendas cálidas sigan copando las calles de las ciudades para hacer frente al frío y la lluvia. Con las rebajas de enero aún dando algunas alegrías gracias a los suculentos descuentos que muchas tiendas siguen ofreciendo, es el momento perfecto para llevarte a casa esa falda con la que soñabas pero que en temporada tenía un precio prohibitivo o esas botas de ensueño que ahora tienen un apetecible descuento.

Y es que si de algo sirven estas rebajas es para hacer ese fondo de armario que, cuando estamos en temporada, puede ser más complicado por los elevados precios que pueden alcanzar algunas prendas. Véase abrigos, cazadoras, bolsos vestidos y demás accesorios.

Si hay un rey en esto de las rebajas de enero ese es el gigante Inditex. La cadena gallega con tiendas como Stradivarius, Bershka, Oysho y su archiconocida Zara son algunos de los estableciemientos predilectos y de los que antes suelen arrasar cuando empieza la temporada de descuentos.

Colas kilométricas mañana en Zara para conseguir las zapatillas (clon de las Adidas Samba) por solo 5 euros: la tienda insignia del Grupo Inditex revienta los precios con el final de sus rebajas / Zara

Descuentos del 20%, 30% y hasta del 60% hacen que en muchos casos, nos lancemos a llenar el carrito y cuando vamos a pagar nos llevamos la desagradable sorpresa de que más de la mitad de las prendas que habíamos guardado ya no están disponibles.

Ahora, el buque insignia del grupo gallego ha reventado los últimos coletazos de las rebajas con unas zapatillas, a modo clon de las Adidas Samba, con un 80% de descuento. De 29,95 a solo 5,99 euros.

Un precio rompedor que hará que se ahoten en segundos.