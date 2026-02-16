El desconocido outlet de Zara Home donde podrás renovar tu hogar al mejor precio: sábanas, ropa y artículos de decoración con hasta un 60% de descuento

Zara Home siempre levanta pasiones. La línea de hogar del gigante textil gallego se caracteriza siempre por sus colecciones de los más aesthetic e instagrameables pero también por sus precios elevados, que en ocasiones llegan a los cientos de euros.

Es por eso que muchos fans de la marca aprovechan la temporada de rebajas para intentar hacerse con algún accesorio para la cocina, baño o salón a un precio más asequible. Esa manta cálida y gustosa que llevaba meses en tu wishlist, ese taburete que sabes que quedará perfecto en tu cocina o esa lamparita para tu habitación que ahora puede ser tuya a mitad de precio.

Lo que pocos saben es que la línea de decoración del gigante textil gallego cuenta también con un gran outlet donde podrán hacerse con esos productos que llevan meses en su wishlist a unn precio mucho más asequible.

De hecho, ahora, en plenas rebajas, Zara Home outlet cuenta con increíbles descuentos, además hay un 60% de descuento más en según qué productos.

Aquí encontrarás de de todo, desde productos de bebés, para niños, ropa , deco.. muebles … y con precios inmejorables.

También hay ropa de cama, vajillas, velas, unas colchas muy bonitas ..cerámica … fundas de cojines ideales ..

y lo mejor de todo, que donde está ubicado son tiendas de marcas outlet. Si vienes a Madrid, es parada obligatoria.

Un hogar a tu medida

Zara Home es una cadena del grupo Inditex especializada en moda y decoración para hogares con más de 408 tiendas en 44 países. Alrededor del 70% de sus productos son textiles, completando la oferta con objetos de decoración y menaje. Presenta diversas líneas sobre decoración: contemporánea, clásica, étnica y línea blanca. Zara Home presenta dos colecciones por temporada y actualiza sus gamas de producto dos veces a la semana. La marca combina estilos contemporáneos con otras piezas más clásicas. Además, cuenta con una línea propia de prendas de ropa y otra de productos cosméticos para el baño.

Zara Home fue la cadena de Inditex que más creció en 2016, con un crecimiento del 16,2%, cerrando el año con una facturación de 775 millones de euros. Además, Zara Home se convirtió en la segunda cadena que más incrementó su red comercial, siguiendo a Zara, sumando 552 establecimientos a lo largo del mundo.