Se esperan colas kilométricas en Lidl desde mañana para conseguir la vajilla más completa y barata del mercado: 18 piezas de porcelana de alta calidad

Date prisa porque promete agotarse en horas

F. L.

Si estás pensando en renovar tu vajilla, Lidl te trae la opción perfecta para dar un nuevo aire a tu comedor. En este caso, se trata de un set de 18 unidades, hechas en porcelana de alta calidad. Compuesta por 6 platos llanos, 6 hondos y 6 de postre.

Además, entre sus ventajas destaca su practicidad, ya que es apta para lavavajillas y microondas. Y en cuanto a su precio, solo por 24,99 puede ser tuya. Además, puede adquirise online a través de la tienda de Lidl.

Se esperan colas kilométricas en Lidl desde mañana para conseguir la vajilla más completa y barata del mercado: 18 piezas de porcelana de alta calidad / Cedida a LNE

Juego de vajilla 18 unidades

Características

  • De porcelana de alta calidad
  • Set de 18 piezas:
  • 6x platos llanos
  • 6x platos hondos
  • 6x platos de postre
  • Volumen útil plato hondo: aprox. 500 ml

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

