Si estás pensando en renovar tu vajilla, Lidl te trae la opción perfecta para dar un nuevo aire a tu comedor. En este caso, se trata de un set de 18 unidades, hechas en porcelana de alta calidad. Compuesta por 6 platos llanos, 6 hondos y 6 de postre.

Además, entre sus ventajas destaca su practicidad, ya que es apta para lavavajillas y microondas. Y en cuanto a su precio, solo por 24,99 puede ser tuya. Además, puede adquirise online a través de la tienda de Lidl.

Se esperan colas kilométricas en Lidl desde mañana para conseguir la vajilla más completa y barata del mercado: 18 piezas de porcelana de alta calidad / Cedida a LNE

Juego de vajilla 18 unidades

Características

De porcelana de alta calidad

Set de 18 piezas:

6x platos llanos

6x platos hondos

6x platos de postre

Volumen útil plato hondo: aprox. 500 ml

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.