Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el producto esencial que convierte tu lavadora en una tintorería de lujo por menos de un euro: adiós a la la plancha y a perder ropa

La lavadora es un electrodoméstico indispensable en la mayoría de los hogares. Simplifica la vida cotidiana, permite ahorrar tiempo y consume menos agua que el lavado a mano. Action lo sabe bien. Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, tiene un defecto bien conocido: daña las prendas más delicadas...

Los tejidos delicados rozan contra el tambor, los elásticos se distienden y las costuras acaban rompiéndose. Para solucionar este problema, Action ofrece un accesorio sencillo, económico y tremendamente eficaz. Gracias a este pequeño objeto, tu lavadora se convertirá casi en una tintorería de lujo.

Las tiendas Action están repletas de prácticos hallazgos para el hogar y, una vez más, la marca vuelve a dar en el clavo. Una red para la ropa diseñada especialmente para proteger las prendas delicadas durante el lavado. Este accesorio se vende al módico precio de 0,79 euros y contiene dos redes en el mismo paquete así que por menos de un euro, puede prolongar la vida útil de sus prendas favoritas. Y todo ello sin renunciar a la comodidad del lavado a máquina. Esta bolsa para la colada Action mide 30 x 40 centímetros y su tamaño la hace ideal para ropa interior, calcetines, prendas ligeras o tejidos delicados como la seda o el encaje.

Fabricada con una malla fina y resistente, crea una barrera protectora entre las fibras textiles y el tambor metálico. De este modo, las prendas quedan protegidas del roce y los enganches que suelen provocar su deterioro. El uso de la bolsa para ropa delicada no requiere ninguna habilidad especial ya que solo hay que introducir en ella las prendas delicadas que se desean lavar. A continuación, hay que cerrar la cremallera antes de colocar la bolsa en el tambor.

Las redes dejan pasar el agua y el detergente, al tiempo que mantienen las prendas agrupadas. El resto de la colada se puede añadir normalmente y ,durante el ciclo de lavado, la red amortigua los golpes y limita las torsiones que dañan las fibras. Al final del programa, las prendas quedan limpias, suaves y, sobre todo, en perfecto estado. Solo hay que sacarlas de la bolsa para tenderlas.

La red se limpia muy fácilmente ya que basta con enjuagarla o meterla en la lavadora para dejarla lista para la próxima colada. Lo que hace que este accesorio sea tan popular es su excelente relación calidad-precio. Por menos de un euro, ofrece una solución duradera a un problema que afecta a muchos hogares. Las prendas delicadas duran más tiempo, los tejidos conservan su aspecto original y los colores no se deterioran tan rápidamente. La ropa interior de encaje, las medias o las camisas finas soportan mejor los lavados repetidos. Gracias a este truco, la lavadora se convierte en una tintorería a domicilio, sin esfuerzo ni gastos excesivos.

La red para ropa Action es todo un éxito. Además de ser muy práctica, es un producto que permite prolongar la vida útil de la ropa. Esto te permitirá reducir el consumo textil y evitar el desperdicio. Menos ropa estropeada significa también menos sustituciones, por lo que se reducen las compras innecesarias y un ahorro para el bolsillo, pero también un gesto beneficioso para el planeta.