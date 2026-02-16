Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio

Costco es una de las grandes cadenas de supermercados que está en plena expansión, con presencia en el norte de España en Bilbao, la empresa planea abrir en Asturias su nuevo centro para sorpresa de los asturianos. Y es que Costco es mucho más que un supermercado.

Para aquellos que no lo sepan, la cadena estadounidense de hipermercados Costco Wholesales es la segunda más grande del mundo después de Walmar. Se trata de uno de esos grandes supermercados donde puedes adquirir productos en grandes cantidades a precios asequibles. Una de las peculiaridades de su oferta es el gran tamaño de los productos. La gran mayoría se venden en formatos extra grandes o packs familiares con muchísimas más unidades. Venden desde comida, juguetes, ropa, electrodomésticos, útiles de cocina hasta joyas, decoración o productos de electrónica. La cadena tienen su propia marca blanca, Kirkland Signature, con la que presumen de garantizar el trabajo justo con los proveedores.

Otra característica de Costco son los locales. Y es que esta empresa no cuida demasiado las instalaciones. Sus tiendas parecen almacenes industriales. En los pasillos, los productos sobrepasan la cabeza, casi como el almacén final de Ikea en el que podemos recoger nuestro producto embalado. Eso sí, aquí vemos todo lo que está disponible.

Uno de sus productos más demandaos son las toallas. La cadena ofrece en España un set de seis toallas de ducha que son 100% algodón y tiene unas medidas de 76 cm x 137 cm. estas toallas,d e color blanco, imitan a aquellas de las hoteles y sirven, no solo para salir de la ducha, sino también para usar en el spa, en el gimnasio o poder dejar a invitados o a inquilinos en caso de que alquilemos nuestro hogar.

En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad.

La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, por ello respaldan todos nuestros productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción. e. Hay que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.