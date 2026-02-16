Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir los neumáticos más baratos del mercado: primeras marcas y amplia gama de alternativas
Los grandes almacenes se expanden por España y con muchos beneficios para los clientes
Costco se expande en España. Con cinco grandes almacenes en España, la cadena abre su segundo gran establecimiento en el norte de España, tras el Costco de Bilbao. El Consejo de Gobierno ha aprobado que el proyecto de implantación del establecimiento comercial de Costco en Siero obtenga la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), una decisión que contará con el voto en contra del consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de IU, Ovidio Zapico, ya que la coalición advirtió en su día del rechazo.
La cadena estadounidense de hipermercados Costco Wholesales es la segunda más grande del mundo después de Walmar. Se trata de uno de esos grandes supermercados donde puedes adquirir productos en grandes cantidades a precios asequibles. Una de las peculiaridades de su oferta es el gran tamaño de los productos. La gran mayoría se venden en formatos extra grandes o packs familiares con muchísimas más unidades. Venden desde comida, juguetes, ropa, electrodomésticos, útiles de cocina hasta joyas, decoración o productos de electrónica. La cadena tienen su propia marca blanca, Kirkland Signature, con la que presumen de garantizar el trabajo justo con los proveedores. Sus tiendas parecen almacenes industriales.
Uno de lo servicios más demandaos es el Centro de Neumáticos de Costco. "Un equipo de profesionales cualificados y con experiencia para dar un servicio de calidad a nuestros socios. Trabajamos con los mejores proveedores y productos para ofrecer las mejores prestaciones y la más amplia gama de alternativas. Benefíciese de nuestro servicio The Costco Advantage", explican.
Los grandes almacenes costo trabajan con marcas de primera mano como Michelin, Pirelli o Bridgestine.
Entre las ventajas que se pueden encontrar en estos establecimeintos, además del precio, figura, "Montaje y equilibrado en equipo de vanguardia. Rotación durante la vida del neumático. Nueva válvula. Revisiones de presión durante la vida del neumático. Inflado de neumático con nitrógeno. Reparación de pinchazos por la vida del neumático. Reseteado del sistema de control de presión del neumático. Los neumáticos son ajustados a mano según fabricante. Garantía de fabricación. Su pedido disponible en 24-48 horas (sujeto a disponibilidad del fabricante)".
En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad. La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, por ello respaldan todos nuestros productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción. e. Hay que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.
