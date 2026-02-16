Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mallas técnicas más favorecedoras del mercado: menos de 6 euros, secado rápido y hechas por una marca de alta gama

Si eres de los que empezaba el año con el propósito de cuidarse más, estar en forma y apostar por una vida más saludable, estás de suerte. Y es que si no has llegado a tiempo a las rebajas de enero, Lidl te lo pone fácil para que puedas renovar tu armario sin renunciar al mejor precio.

Ya no tienes excusa si lo que estás buscando es entrenar y no dejarte la cartera en elevadas marcas deportivas. En esta ocasión, Lidl te trae unas mallas negras fabricadas en material reciclado, de secado rápido y que absorbe la humedad.

Mallas Lidl / Lidl

Además, favorecen a cualquier figura ya que tienen tiro alto, largo hasta el tobillo y ajuste óptimo gracias a la marca Lycra. Y si eres de los que no sabe qué hacer con las llaves o el móvil cuando sale a correr, no te preocupes porque estas mallas cuentan con un bolsillo integrado en la cintura para que no tengas que romperte la cabeza.

Pero lo mejor de todo es su precio, solo 5, 99 euros. Date prisa porque prometen agotarse en horas.

Mallas funcionales para mujer

Características

Fabricadas con material reciclado

De secado rápido y evacuación de la humedad

Largo hasta el tobillo

Cintura cómoda, ancha y alta

Ajuste óptimo y mantenimiento de la forma gracias a la marca LYCRA®

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.