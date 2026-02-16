Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir los donuts estilo Dubai por tiempo limitado: menos de un euros y sabor de lujo

Cada vez son más los clientes que acuden a Lidl para disfrutar de su pausa dulce. Los productos de panadería de la cadena alemana han conquistado a un amplio público gracias a sus precios sin competencia.

La inmejorable relación calidad-precio de los donuts y los croissants hace las delicias de todos los clientes y es muy difícil resistirse al apetitoso aroma que impregna los pasillos de la tienda.

Y es que, a 0,55 céntimos el croissant o el donut, es muy difícil resistirse a la tentación de una pastelería que cuenta con una calidad constante, sea cual sea la hora del día. Porque detrás de esa mullida textura tan uniforme se esconde un secreto bien guardado: estos productos de panadería no salen de un horno tradicional, sino de fábricas ultramodernas situadas en Alemania o Bélgica. A continuación, las tiendas solo tienen que calentar u hornear estos productos en lo que se conoce como terminales de cocción .

Pero los clientes no se dejan engañar, ellos valoran esta relación calidad-precio inmejorable. Con bollería tres veces más barata que en la panadería, el compromiso se acepta rápidamente. El éxito de las recientes ediciones limitadas de Lidl, como los donuts al estilo de Dubái, demuestra que la receta funciona a las mil maravillas. Estas pequeñas delicias recubiertas de chocolate y espolvoreadas con pistachos cuestan solo 0,99 euros cada una.

El fulgurante éxito de esta edición ha sorprendido incluso a los equipos de Lidl. Los donuts, por ejemplo se agotan en apenas unas horas, dejando las estanterías vacías hasta el día siguiente. Los clientes más madrugadores saben que hay que llegar temprano para poder conseguirlo. Este frenesí gastronómico se basa en una promesa sencilla y eficaz: la de un placer dulce, inmediato y al alcance de todos. Pero detrás de esta aparente simplicidad se esconde una organización mucho más compleja de lo que parece. Estos donuts de Lidl, tan frescos en apariencia, comienzan su viaje muy lejos de las panaderías del barrio.

Las masas se moldean correctamente y luego se fríen o precocinan antes de someterse a un proceso de congelación rápida a menos dieciocho grados centígrados, lo que detiene el proceso de envejecimiento. Esta técnica preserva la humedad y evita el uso excesivo de conservantes artificiales. A continuación, los pasteles de Lidl viajan en palés completos por toda Europa hasta los almacenes de la cadena.

Es lo que los expertos denominan el sistema bake-off, en el que la logística prima sobre el saber hacer tradicional del panadero. El personal de la tienda solo tiene que pasar los pasteles del congelador al horno. La cocción final o el simple recalentamiento dan lugar a ese olor tan característico y reconfortante. La masa que muerdes a veces se preparó semanas o meses antes.

La discreta etiqueta que indica "producto descongelado" delata su origen industrial bien rodado. Así, el donut de la mañana y el de la tarde proceden del mismo lote. Esta estandarización permite garantizar un sabor y una textura idénticos en todas las tiendas. De este modo, sabes que este pequeño placer por 0,99 euros es el resultado de una cadena de frío bien controlada.