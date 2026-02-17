Colas kilométricas en Costco para hacerse con un televisor LG de ultra alta definición (55'') que tiene una rebaja de 180 euros por tiempo limitado

Costco, la cadena estadounidense de hipermercados que se está expandiendo en España, vende un televisor LG UHD (ultra alta definición) de 55 pulgadas 180 euros más barato que su precio de mercado. La oferta, disponible por tiempo limitado, hasta el 15 de marzo, está generando colas kilométricas en sus tiendas. Además, desde este año Costco reparte todos sus productos a domicilio y en el mismo día.

Presencia en España

Para quienes no lo conozcan, Costco es un "super" hipermercado. Todo lo vende a lo grande (en formato mayorista) y a bajos precios. En sus tiendas se puede encontrar de todo: alimentación, productos de hostelería, electrodomésticos, repuestos para el coche, juguetes, dispositivos electrónicos, joyería, relojería, libros, artículos de belleza, muebles, productos para oficina, ropa…

En la actualidad, la cadena cuenta con cinco grandes superficies en España, con aparcamiento, gasolinera, taller de neumáticos, centro auditivo y óptica: dos en Madrid, una en Bilbao, una en Sevilla y una en Zaragoza. Pero ya hay otra tienda en camino: el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado su próxima instalación en la región, en una parcela de 54.000 metros cuadrados en Siero.

El televisor de LG que vende Costco / Costco

El modelo más inteligente de LG

El televisor LG UHD AI de 55 pulgadas es una de sus grandes ofertas actuales. Tiene un precio de 349,99 euros cuando su precio original es de 529,99. Es el modelo más inteligente de LG y dispone de mayor contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis del Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes. Aquí se pueden leer todas las características.

Cómo hacerse socio

Para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.