Colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más barata y práctica del mercado: descongela, recalienta y es clon de una de alta gama

Empezar el día con un buen desayuno es lo que hace que enfrentemos la jornada con buen humor. Un café caliente, fruta y unas ricas tostadas son el mejor complemento para salir de casa. La tosatdora se convierte así, junto a la cafetera en la pareja perfecta para el mejor desayuno.

Esta vez, para empezar bien el día y gracias a Lidl podrás hacerte con la tostadora definitiva con doble ranura. Con 950 w de potencia, se convertirá en un imprescindible de tus mañanas. Además, incluye función de descongelado, recalentamiento sin tostado adicional y un accesorio para hornear desde bollos a croissants.

Todo ello a un precio inmejorable, por solo 24,99 euros, antes 26,99 euros.

Tostadora con doble ranura 950 W

Características

Resultados de tostado óptimos gracias a 6 niveles de tostado ajustables y control electrónico de tostadoI

Centrado variable de las rebanadas de pan para resultados de tostado uniformes

Función de descongelación para descongelar y tostar simultáneamente

Función de recalentamiento sin tostado adicional

Función de parada para interrumpir el proceso de tostado

Función antibloqueo para la desconexión automática en caso de atasco del alimento

Función de elevación automática para una extracción segura incluso de rebanadas de pan pequeñas

Accesorio para bollos para hornear croissants y bollos

Bandeja recogemigas extraíble

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.