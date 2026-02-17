Colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más barata y práctica del mercado: descongela, recalienta y es clon de una de alta gama
El desayuno perfecto al mejor precio
F. L.
Empezar el día con un buen desayuno es lo que hace que enfrentemos la jornada con buen humor. Un café caliente, fruta y unas ricas tostadas son el mejor complemento para salir de casa. La tosatdora se convierte así, junto a la cafetera en la pareja perfecta para el mejor desayuno.
Esta vez, para empezar bien el día y gracias a Lidl podrás hacerte con la tostadora definitiva con doble ranura. Con 950 w de potencia, se convertirá en un imprescindible de tus mañanas. Además, incluye función de descongelado, recalentamiento sin tostado adicional y un accesorio para hornear desde bollos a croissants.
Todo ello a un precio inmejorable, por solo 24,99 euros, antes 26,99 euros.
Tostadora con doble ranura 950 W
Características
- Resultados de tostado óptimos gracias a 6 niveles de tostado ajustables y control electrónico de tostadoI
- Centrado variable de las rebanadas de pan para resultados de tostado uniformes
- Función de descongelación para descongelar y tostar simultáneamente
- Función de recalentamiento sin tostado adicional
- Función de parada para interrumpir el proceso de tostado
- Función antibloqueo para la desconexión automática en caso de atasco del alimento
- Función de elevación automática para una extracción segura incluso de rebanadas de pan pequeñas
- Accesorio para bollos para hornear croissants y bollos
- Bandeja recogemigas extraíble
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
- Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres