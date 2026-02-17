Mañana colas kilométricas en Costco para comprar un edredón nórdico por 23 euros: con excelente confort térmico, tacto seda, de 400 gramos y fabricado en España

Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para hacerse con un edredón nórdico de la marca española Belnou por solo 22,99 euros. Se trata de una de las grandes ofertas de la cadena estounidense de hipermercados que está arrasando en España por sus bajos precios. El edredón en cuestión ha sido calificado por el Instituto Tecnológico Textil Aitex como de "excelente confort térmico", tiene efecto seda y es de 400 gramos.

Características de primera calidad

Está hecho con tejido de microfibra extrasuave de la máxima calidad y gran poder calorifico, y dispone de relleno con fibra Airbel de máximo volumen, suavidad y confort. El producto, que puede ser lavado a máquina a 40 grados, tiene una rebaja de hasta 10 euros en Costco hasta el 16 de marzo, día en el que finaliza esta y otras promociones. Como un televisor LG UHD de 55 pulgadas, que tiene un descuento de 180 euros, o un juego de 6 toallas tipo hotel que son las más baratas del mercado.

Cuatro tamaños

Dependiendo del tamaño, los precios del nórdico varían. El más barato, el de 22,99 euros, es de 150 x 220 cm y tiene un descuento de 7 euros. El de 220 x 220 cm tiene una rebaja de 9 euros y cuesta 30,99. El de 240 x 220 cm cuenta con un descuento de 10 euros y su precio final es de 34,99 euros. Por último, el más grande, el de 260 x 240 cm, cuesta 39,99 euros, diez euros más barato de su valor original.

El nórdico de Belnou / Belnou

Para socios

Eso sí, para comprar este y otros productos hay que hacerse socio de Costco, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.

Qué es Costco

Costco es un "super" hipermercado. Todo lo vende a lo grande (en formato mayorista) y a bajos precios. En sus tiendas se puede encontrar de todo: alimentación, productos de hostelería, electrodomésticos, repuestos para el coche, juguetes, dispositivos electrónicos, joyería, relojería, libros, artículos de belleza, muebles, productos para oficina, ropa…

En la actualidad, la cadena cuenta con cinco grandes superficies en España, con aparcamiento, gasolinera, taller de neumáticos, centro auditivo y óptica: dos en Madrid, una en Bilbao, una en Sevilla y una en Zaragoza. Pero ya hay otra tienda en camino: el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado su próxima instalación en la región, en una parcela de 54.000 metros cuadrados en Siero.