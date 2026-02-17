Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la solución por menos de euro que deja el váter como nuevo sin frotar: adiós a la bayeta por menos de un euro

Limpiar el baño no es tarea fácil. Y lo menos que se puede decir es que hay que utilizar los productos adecuados a toda costa. Action lo sabe bien y por eso ha presentado el producto ideal para conseguirlo. La eficacia de los productos de limpieza se ha convertido en algo indispensable para muchos hogares. Por eso, Action ha decidido incluir en sus estanterías un producto que ya está arrasando entre los consumidores. Y con razón, ya que es perfecto para blanquear el baño en un santiamén.

Con un precio mínimo pero una eficacia máxima, este limpiador parece gustar a todo el mundo, especialmente a los amantes de la limpieza que no quieren arruinarse. Entre las numerosas marcas disponibles en las estanterías de la cadena, Superfinn ha logrado imponerse como una apuesta segura para el mantenimiento diario del hogar. Esta marca, exclusiva de Action, ofrece una amplia gama de productos. Desde desengrasantes para la cocina hasta detergentes para el lavavajillas y la lavadora, pero hay un frasco en particular que ha llamado la atención en las últimas semanas. Se trata del Thick Bleach de Superfinn.

Se trata de un gel limpiador con lejía que ha conquistado los corazones y los baños de muchos clientes. Una usuaria ha revelado que este producto lo tiene todo para gustar. Según ella: "por 88 céntimos, el producto es más eficaz que los de otras marcas" Este limpiador desinfectante no solo actúa en la superficie, su fórmula espesa permite una adherencia perfecta a las paredes de la taza lo que proporciona un tiempo de contacto prolongado para una limpieza en profundidad. Las manchas amarillas, las manchas rebeldes y los malos olores desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos.

Su uso es muy sencillo. Basta con verter el producto Action bajo el borde de la taza y dejarlo actuar durante al menos 30 minutos. Para una limpieza más intensiva, especialmente cuando el inodoro está muy sucio, se recomienda incluso dejarlo actuar toda la noche. Después, basta con pasar rápidamente el cepillo y tirar de la cadena para que el inodoro quede reluciente. Pero eso no es todo.

Tienes que saber que el Thick Bleach de Superfinn de Action no se limita al inodoro. Su poder blanqueador y desinfectante también lo convierte en un aliado formidable para otras superficies difíciles de limpiar. Por lo tanto, se puede utilizar para devolver el blanco a las juntas de los azulejos, eliminar el moho de determinadas superficies o limpiar el interior de un cubo de basura. Sin embargo, como cualquier producto a base de lejía, debe utilizarse con precaución. Se recomienda el uso de guantes para evitar irritaciones cutáneas, y es esencial ventilar bien la habitación durante y después de su uso. Es importante no mezclar nunca este producto con vinagre, descalcificadores u otros productos ácidos. CAction insiste también en la necesidad de mantener este producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Y con razón, ya que se trata de un producto muy peligroso para ellos.