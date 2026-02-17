Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para hacerse con un pack de dos almohadas de hotel por 23 euros: con relleno de plumas y plumón y funda de 55 hilos 100% algodón

Ni Ikea ni el Lidl. Las almohadas de mayor calidad y mejor precio las vende Costco, la cadena estadounidense de hipermercados que está arrasando en España por sus enormes descuentos. Una de sus últimas promociones consiste en un pack de dos almohadas de hotel con relleno de plumas y plumón por solo 22,99 euros. Su valor original era de de 29,99, así que tiene una rebaja de 7 euros.

Las almohadas cuentan, además, con una funda de 55 hilos 100% algodón, tiene una sensidad media y es hipoalergénico. Es perfecta para combinar con el edredón nórdico de la marca española Belnou que también vende Costco a un precio excelente: desde 22,99 euros. El edredón en cuestión ha sido calificado por el Instituto Tecnológico Textil Aitex como de "excelente confort térmico", tiene efecto seda y es de 400 gramos. Con todo, el juego completo de cama sale por algo más de 45 euros.

Las dos ofertas están disponibles por tiempo limitado: hasta el 15 de marzo. También hay un televisor LG de ultra alta definición con una rebaja de 180 euros, zapatillas de la marca Skechers por menos de 32 euros, un banco zapatero de metal y madera de Neatfreak...

Para socios

Eso sí, para comprar este y otros productos hay que hacerse socio de Costco, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.

Qué es Costco

Costco es un "super" hipermercado. Todo lo vende a lo grande (en formato mayorista) y a bajos precios. En sus tiendas se puede encontrar de todo: alimentación, productos de hostelería, electrodomésticos, repuestos para el coche, juguetes, dispositivos electrónicos, joyería, relojería, libros, artículos de belleza, muebles, productos para oficina, ropa…

En la actualidad, la cadena cuenta con cinco grandes superficies en España, con aparcamiento, gasolinera, taller de neumáticos, centro auditivo y óptica: dos en Madrid, una en Bilbao, una en Sevilla y una en Zaragoza. Pero ya hay otra tienda en camino: el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado su próxima instalación en la región, en una parcela de 54.000 metros cuadrados en Siero.