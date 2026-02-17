Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir la vajilla de cerámica de 16 piezas más baratas del mercado: platos para todo tipo de comidas a un precio muy bajo

Costco no deja de sorprender a sus clientes con todas sus ofertas y promociones. La cadena estadounidense de hipermercados Costco Wholesales es la segunda más grande del mundo después de Walmar. Se trata de uno de esos grandes supermercados donde puedes adquirir productos en grandes cantidades a precios asequibles. Una de las peculiaridades de su oferta es el gran tamaño de los productos. La gran mayoría se venden en formatos extra grandes o packs familiares con muchísimas más unidades. Venden desde comida, juguetes, ropa, electrodomésticos, útiles de cocina hasta joyas, decoración o productos de electrónica. La cadena tienen su propia marca blanca, Kirkland Signature, con la que presumen de garantizar el trabajo justo con los proveedores.

Otra característica de Costco son los locales. Y es que esta empresa no cuida demasiado las instalaciones. Sus tiendas parecen almacenes industriales. En los pasillos, los productos sobrepasan la cabeza, casi como el almacén final de Ikea en el que podemos recoger nuestro producto embalado. Eso sí, aquí vemos todo lo que está disponible.

En Costco puedes encontrar prácticamente cualquier cosa. Neumáticos, toallas, equipación de deporte, de baños, vajillas... Uno de sus productos más famosos y demandados es su vajilla de 16 piezas. "Acaba de regresar la vajilla de cerámica de 16 pìezas de colores lino y azul. Es una vajilla para 4 servicios que se puede usar en microondas y lavavajillas. Incluye 4 paltos llanos de 26 centímetros de diámetro, 4 platos de ensalada, 4 platos hondos individuales y 4 platos hondos para cereal". Se trata de la vajilla más buscada de Costco. Ahora, se ha rebajado de precio y está a 49,99 euros

En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se pueda que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad.

La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, por ello respaldan todos nuestros productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción. e. Hay que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana