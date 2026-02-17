Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de cocina de cerámica más barato del mercado: 6 piezas de cacerola en diferentes colores

Costco es la gran cadena comercial que se está instalando en España a pasos agigantados. Tras contar con cinco grandes almacenes repartidos por toda la geografía nacional, la cadena estadounidense abrirá su segundo gran centro del norte en Asturias, concretamente en Siero. El Gobierno asturiano ha dado luz verde a la implantación de la multinacional estadounidense en el polígono industrial de Bobes, en Siero. Sobre la mesa, el proyecto presenta cifras de peso. Con una inversión mínima de 45 millones de euros, Costco se instalará en una parcela de 54.000 metros cuadrados, a construir en dos años. El complejo contará con una estación de servicio con al menos 16 surtidores, un elemento que añade una considerable dimensión logística y comercial al proyecto.

En Costco puedes encontrar prácticamente de todo. Desde alimentación y ropa de cama, hasta neumáticos para el coche, productos de jardinería y obra en casa o incluso echar gasolina a tu vehículo. Uno de sus productos más demandados son sus set para cocina. En concreto , hay uno que triunfa entre los clientes españoles. Se trata de un set de 6 cacerolas de cerámica gres. Son aptas para horno y las puedes encontrar en diferentes colores, como verde, burdeos, naranja, azul, blanco. Se puede meter en horno y tiene un tamaño ideal para todo tipo de comidas: 15,4 X 8,8 cm . Además, la puedes lavar en el lavavajillas y también usar en el microondas, algo que se agradece en este tipo de productos. Puedes conseguir este set completo por solo 25,99 euros en los almacenes de Costco en España.

Tienes que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.

Y otra cosa que debes saber sobre esta superficie comercial es que los mejores productos de Costco (por su precio) están disponible por tiempo limitado. De ahí que la cadena estadounidense haya implantado lo que llama "la búsqueda del tesoro", que es una especie de juego secreto que comparte con sus socios para que encuentren las mejores ofertas en sus hipermercados.