Mañana se esperan colas kilométricas en JYSK para comprar una planta artificial que parece real y que da un toque natural al hogar
El artículo destaca por su diseño y su precio y es ideal para conseguir una casa de revista
Es bonita, alta y aporta un toque natural a la casa. Hablamos de una planta, sí, pero esta no necesitará cuidados. Se trata de la planta artificial Gunnulf de JYSK, que tiene un precio de 50 euros y que se espera que genere colas kilométricas en sus tiendas de toda España, porque parece tan real como una planta natural. Es el complemento perfecto para conseguir un salón o una entrada de revista.
La cadena danesa, que es competencia directa de Ikea y que parece un Zara Home, destaca por sus cuidados diseños, que siguen las últimas tendencias en decoración, y por sus precios económicos. En este caso la planta artificial Gunnulf es de 150 cm de alto y viene con una sencilla maceta negra, lista para colocar en cualquier rincón de la casa, con un bonito jarrón o cesto. JYSK también vende todo tipo de soportes a buenos precios.
Más de 3.000 tiendas
La cadena danesa Jysk ya cuenta con más de 3.100 tiendas repartidas por 51 países. Tres de ellas están en Asturias, en concreto en Oviedo (en el entorno del centro comercial Parque Principado), Gijón (en Porceyo) y Avilés (Parque Astur).
De todo para el hogar
Jysk vende de todo para el hogar, incluido muebles. Para el dormitorio, para el baño, para el salón, para la oficina, para el comedor, para el jardín... Es como un Ikea, pero con un diseño diferenciado, más adaptado a las tendencias del momento. Puedes encontrar sofás, mesas, muebles para la televisión, sillas, sillones, cabeceros de cama, estanterías, aparadores...
Todo lo que puedes imaginar en accesorios lo tiene también Jysk: cortinas, cojines, colchas, felpudos, cajas de almacenaje, espejos, manteles... Y ahora, cómo no, los artículos de Navidad inundan una buena parte de sus tiendas.
"Boom" de tiendas
El sector de la decoración vive en estos momentos un "boom", con el nacimiento de nuevas tiendas. Ese es el caso de Lefties Home y Mango Home, que dieron el salto de la moda al hogar. Ambas firmas, competidoras entre sí, amplían cada temporada el número de productos y ya están empezando a instalarse en sus tiendas físicas.
