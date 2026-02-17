Mañana habrá colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de cubre camas más barato del mercado: disponible en tres tamaños y con descuento único esta semana

La cama es un elemento clave en nuestro día a días. Es el punto de inicio y de final del día y el lugar en el que debemos recuperar las fuerzas gastadas. Por ello, contar con un buen juego de cama es fundamental para garantizar el descanso.

Costco lo sabe y dentro toda su amplia y variada oferta, ha lanzado una promoción especial que durará unos días, tal y como ha anunciado en su catálogo. Un catálogo que cuenta con diferentes ofertas en todo tipo de productos alimentación, baños, decoración... Y es que Costco es de uno de esos grandes supermercados donde puedes adquirir productos en grandes cantidades a precios asequibles. Una de las peculiaridades de su oferta es el gran tamaño de los productos. La gran mayoría se venden en formatos extra grandes o packs familiares con muchísimas más unidades. Venden desde comida, juguetes, ropa, electrodomésticos, útiles de cocina hasta joyas, decoración o productos de electrónica. La cadena tienen su propia marca blanca, Kirkland Signature, con la que presumen de garantizar el trabajo justo con los proveedores. Otra característica de Costco son los locales. Y es que esta empresa no cuida demasiado las instalaciones. Sus tiendas parecen almacenes industriales. En los pasillos, los productos sobrepasan la cabeza, casi como el almacén final de Ikea en el que podemos recoger nuestro producto embalado. Eso sí, aquí vemos todo lo que está disponible.

En su catálogo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026 encontramos varias ofertas en ropa de cama. La más llamativa la del edredón nórdico Belnou de 100% microfibra. Una de sus ventajas es que está disponible en tres tamaños y todos con descuento. El modelo de 260 x 240 cm tiene un precio de 39,99 euros;: el de 240 x 220 de 34,99 y, por último, el de 220 x 220 lo podemos adquirir por solo 30,99 euros.

También podemos comprar un pack de dos almohadas de plumas y plumón por solo 22,99 euros. Todas estas ofertas serán válidas hasta el 15 de marzo.

En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad. La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, por ello respaldan todos nuestros productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción. e. Hay que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.