Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir el nuevo guarda toallas de bambú más barato del mercado: tono natural que aporta calidez y una sobria elegancia
La madera de la que está compuesta resiste muy bien la humedad
Organizar el cuarto de baño puede convertirse rápidamente en un quebradero de cabeza, sobre todo cuando falta espacio. Sin embargo, existen soluciones prácticas a precios muy asequibles ciomo esta que te contamos a continuación de Lidl , que vende una estantería de bambú que seduce por su diseño depurado y su precio accesible.
El bambú se impone como un material de moda en nuestros interiores. Su tono natural aporta calidez y sobriedad a cualquier estancia y, esta madera ligera resiste bien la humedad, lo que la hace ideal para el cuarto de baño.
Por ello, la marca alemana ha apostado por este material para crear un mueble funcional. Esta estantería de la gama Lidl ofrece varios niveles de almacenamiento según las variantes. Así, cada uno puede elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades reales. La versión clásica ofrece dos superficies de almacenamiento adicionales. Otra variante dispone de ruedas y ofrece tres niveles, más una superficie adicional. Este material ecológico crece rápidamente y requiere pocos recursos. Por lo tanto, representa una alternativa sostenible a las maderas tradicionale con su aspecto claro combina con todos los estilos de decoración.
Por otro lado, el bambú requiere un mantenimiento mínimo para conservar su brillo. Basta con pasarle un paño húmedo a diario. Esta facilidad de mantenimiento gusta tanto a las familias con prisa como a los solteros activos. Estos muebles responden a una demanda real de los consumidores. Muchos buscan soluciones de almacenamiento elegantes sin arruinarse. La cadena alemana de descuento lo ha entendido bien y amplía regularmente su catálogo. Antes de comprar, mida el espacio disponible en su cuarto de baño. Una estantería demasiado grande puede resultar incómoda, mientras que una demasiado pequeña no será suficiente.
Si necesitas movilidad, la versión con ruedas resulta muy práctica dado que permite mover tus cosas según sus necesidades. Para familias numerosas, los modelos con cestas de tela ofrecen más capacidad ya que ocultan el desorden y mantienen sus cosas accesibles. De este modo, cada miembro del hogar puede tener su propio espacio de almacenamiento.
Las tiendas especializadas en decoración suelen ofrecer productos similares. Sin embargo, sus precios suelen superar los cien euros, mientras que en Lidl , el mismo tipo de mueble cuesta entre tres y cuatro veces menos. Esta agresiva política de precios no sacrifica la calidad. Los acabados siguen siendo cuidados y los ensamblajes sólidos. Numerosos clientes dan fe de la durabilidad de estos productos tras varios años de uso.
La cadena Lidl sigue sorprendiendo con sus hallazgos decorativos y es que estas estanterías de bambú ilustran a la perfección su capacidad para ofrecer diseños accesibles. Tu cuarto de baño también se merece un toque de estilo sin que tu presupuesto se dispare.
