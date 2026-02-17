Mañana habrá colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de pijamas familiar más barato y cómo del mercado: tejidos cálidos y de secado rápido
La colección ofrece una gran variedad, desde los clásicos pijamas camiseros hasta las versiones más modernas, pasando por los conjuntos
Primark apuesta por los pijamas como elemento central de su estrategia invernal. Y es que la colección ofrece una gran variedad, desde los clásicos pijamas camiseros hasta las versiones más modernas, pasando por los conjuntos. Porque, ponerse un pijama suave después de un largo día de trabajo nunca ha sido tan reconfortante.
En su página web, Primark destaca todas las ventajas de sus pijamas: "Si, como nosotros, le das tanta importancia a tu ropa de dormir como a la que llevas durante el día, ¡estás en el lugar adecuado! Nuestra colección ofrece el pijama ideal para relajarte delante del televisor después de un largo día. Descubre la diversidad de nuestros diseños y materiales, perfectos para dar la bienvenida a la primavera con ligereza. Añade un toque de suavidad a tus tardes y noches, sin renunciar a la moda y la comodidad. ¡Completa el look con unas cómodas zapatillas o unos calcetines de casa!".
Los materiales cálidos favorecen un contacto agradable con la piel. Por ejemplo, hay algodón transpirable, también tejidos polares.. Y detalles para facilitar la comodidad de los clientes en casa en un momento tan importante como es el descanso. Las costuras planas evitan las irritaciones, los elásticos de la cintura son bastante flexibles y los cortes son amplios para permitir una total libertad de movimiento.
En cuanto al diseño, Los estampados a cuadros se combinan con estampados elegantes de colores lisos. Y es que hay para todos los gustos ya que la fuerza de esta colección reside en su accesibilidad. Lo mejor, los precios, que oscilan entre 10 y 15 euros por un conjunto completo.
Pero eso no es todo ya que la oferta de Primark va mucho más allá de los simples pijamas. También es posible encontrar bonitos camisones: "Disfruta de una mañana de descanso con estilo gracias a nuestros pijamas camiseros para mujer. Diseñados para combinar comodidad y elegancia. Tanto si organizas una fiesta de pijamas con tus amigas como si buscas relajarte, nuestros modelos satisfacen todos tus deseos", afirma la marca en su página web.
Y los más pequeños de la casa también tienen dónde escoger con amas infantiles, que permiten disfrutar de momentos de complicidad en familia
Primark ha dado en el clavo con esta nueva colección acogedora que lo tiene todo para gustar. Ahora que estamos en invierno, estos pijamas tan cómodos son mucho más que una prenda para dormir.
