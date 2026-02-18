Colas en Ikea para conseguir el nuevo limonero que puedes plantar en casa más barato del mercado: perfecto para balcón o terraza

La primavera de 2026 se acerca a pasos agigantados y en Ikea ya nos estamos adelantando. Aunque el invierno aún no ha dicho su última palabra, el deseo de renovación, luz y frescura comienza a sentirse en nuestros hogares.

Si recientemente ha visitado la tienda sueca, seguramente habrá notado que las novedades ya están llegando a las estanterías. Colores más suaves, materiales naturales, muebles diseñados para dejar entrar la luz: todo invita a prepararse para la temporada de verano

Este periodo de renovación es también el momento ideal para hacer limpieza y replantearse el espacio. Las ofertas actuales de Ikea son la ocasión perfecta para dar un aire nuevo a tu hogar sin arruinarte. Un nuevo sofá, estanterías de pared para dar más amplitud a la estancia, un mueble para la entrada que permite organizar mejor el día a día... La marca escandinava lo tiene todo para dar la bienvenida a la temporada de renovación en un espacio optimizado.

Y quien dice vuelta de los días soleados, dice también vuelta al balcón o a la terraza. De hecho, los afortunados propietarios de espacios al aire libre por fin podrán volver a disfrutarlos próximamente. Para aprovechar los primeros rayos de sol primaverales, no tarde en replantearse la decoración de su exterior.

Un sillón cómodo, una mesita auxiliar para dejar el café de la mañana, unos cojines en tonos naturales... A veces basta con poco para transformar un simple balcón en un auténtico rincón de relax.

En Ikea, las nuevas colecciones para exteriores apuestan precisamente por materiales resistentes, líneas depuradas y colores luminosos que evocan inmediatamente la suavidad de la primavera. La temporada que se avecina es también la que nos da inevitablemente mano verde. Ver brotar nuevas plantas, hacer florecer el balcón o plantar algunas hierbas aromáticas en la cocina... No hay nada mejor para darse cuenta de que vuelven los días bonitos.

Entre las variedades más apreciadas por su aspecto decorativo y sus fruto se encuentra el limonero. Este árbol seduce tanto por su follaje perenne de un verde brillante como por el delicado aroma de sus flores. Pero es sobre todo su producción lo que lo convierte en el rey de los jardines y terrazas soleadas. Los limones, ricos en vitamina C y con un sabor ácido único, se cosechan durante todo el año en climas favorables.

En Ikea, actualmente encontrarás la oferta CITRUS. El limonero en maceta de la marca se vende a 29,99 euros y es perfecto para dar un toque de verdor. Con su porte altivo y su altura razonable de 19 cm, encuentra su lugar en cualquier hogar. Se comercializa en una maceta fertilizada, por lo que no es necesario trasplantarlo inmediatamente después de la compra. Por lo tanto, puede colocarlo tal cual en su balcón, terraza o en un rincón protegido de su jardín.

Sin embargo, asegúrese de colocarlo en un lugar protegido de las corrientes de aire, ya que los árboles frutales son sensibles a los cambios bruscos de temperatura. En cuanto al mantenimiento, basta con quitar el polvo de las hojas del árbol para que pueda respirar y aprovechar al máximo la luz.

Por último, recuerde regarlo moderadamente en invierno y aumentar ligeramente el riego en verano. Con un poco de atención, este limonero aportará verdor y un delicado aroma a su hogar durante muchas temporadas.