Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el secador vertical que deja desde sábanas a anoraks como recién comprados tras salir de la lavadora: tiene muchísima capacidad

Últimamente se habla mucho de los grandes almacenes Costco y no es para menos. Además de abrir nueva tienda en Asturias (la segunda del norte de España y la sexta en España), esta cadena de supermercados estadounidense es famosa porque puedes encontrar prácticamente todo lo que necesitas, a gran tamaño y con unos precios increíbles.

En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad. La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, por ello respaldan todos nuestros productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción.Hay que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Uno de los productos más exitosos es su tendedero vertical para grandes coladas . "Este tendedero es un salvavidas para los días de lluvia. A pesar de que tenemos secadora en casa, nos gusta usarla lo justo, por aquello de ser lo más eficientes posible con el consumo energético. La gran capacidad y la versatilidad de usos hacen que este tendedero sea de los artilugios más prácticos que tengo en casa. Hace 2 semanas fui con mi madre a Costco para que ella se comprara uno también. Así que, si se lo recomiendo a mi madre, es porque me gusta de verdad! Yo lo compré hace ya varios años y creo que me costó 30 euros. Las cosas han cambiado mucho y la inflación asesina de los últimos tiempos ha hecho que los precios suban como la espuma. Cuando lo compramos mi madre y yo ya costaba 39,99 euros y me sigue pareciendo una muy buena compra. Pero estad atentos por qué hacen ofertas frecuentes y le bajan el precio".

Este tendedero es ideal para colgar sábanas, mantas o incluso nuestros abrigos de invierno como plumas o acolchados que ocupan gran espacio. Asegurate de colgarlos por la parte inferior. Además, deben batirse más o menos cada hora para que se hinche el material interior. También es importante que el proceso de secado dure al menos un día.