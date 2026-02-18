Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el secador vertical que deja desde sábanas a anoraks como recién comprados tras salir de la lavadora: tiene muchísima capacidad
Un aparato con el que vas a tener toda tu colada lista cuanto antes
Últimamente se habla mucho de los grandes almacenes Costco y no es para menos. Además de abrir nueva tienda en Asturias (la segunda del norte de España y la sexta en España), esta cadena de supermercados estadounidense es famosa porque puedes encontrar prácticamente todo lo que necesitas, a gran tamaño y con unos precios increíbles.
En Costco podrás encontrar una gran selección de productos exclusivos, entre los que se incluyen productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… todo con la mejor calidad. La relación calidad/precio de los productos que ofrecen es inigualable, por ello respaldan todos nuestros productos con nuestra garantía de 100% de satisfacción.Hay que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.
Uno de los productos más exitosos es su tendedero vertical para grandes coladas . "Este tendedero es un salvavidas para los días de lluvia. A pesar de que tenemos secadora en casa, nos gusta usarla lo justo, por aquello de ser lo más eficientes posible con el consumo energético. La gran capacidad y la versatilidad de usos hacen que este tendedero sea de los artilugios más prácticos que tengo en casa. Hace 2 semanas fui con mi madre a Costco para que ella se comprara uno también. Así que, si se lo recomiendo a mi madre, es porque me gusta de verdad! Yo lo compré hace ya varios años y creo que me costó 30 euros. Las cosas han cambiado mucho y la inflación asesina de los últimos tiempos ha hecho que los precios suban como la espuma. Cuando lo compramos mi madre y yo ya costaba 39,99 euros y me sigue pareciendo una muy buena compra. Pero estad atentos por qué hacen ofertas frecuentes y le bajan el precio".
Este tendedero es ideal para colgar sábanas, mantas o incluso nuestros abrigos de invierno como plumas o acolchados que ocupan gran espacio. Asegurate de colgarlos por la parte inferior. Además, deben batirse más o menos cada hora para que se hinche el material interior. También es importante que el proceso de secado dure al menos un día.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes