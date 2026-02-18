Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir la bicicleta eléctrica urbana más barata: en tonos rojos y 7 velocidades

Costco son los grandes almacenes que han venido para quedarse. Y es que en su interior puedes encontrar de todo. Y cuando decimos de todos nos referimos a menaje para el hogar, neumáticos para tu coche, sábanas para tu cama o incluso bicicletas para tu precio.

Y sí, en este centro comercial puedes encontrar esa ganga que tanto estás buscando. Incluso en bicicletas eléctricas. En Costco puedes encontrar una bicicleta eléctrica SoulFatst a un precio muy competitivo para las mismas bicicletas del mercado. Tiene una batería de 48V y una autonomía de hasta 65 kilómetros. Su cambio de 7 velocidades consigue que puedes regular la marcha en función de la carretera, camino o cuesta a ala que te enfrentes.

Esta bicicleta eléctrica de montaña está dirigida a aquellos que desean enfrentarse a los terrenos más exigentes sin renunciar a un confort extraordinario.

Una de las peculiaridades de Costco es que todo lo vende a lo grande, en formato mayorista, y a bajos precios. De ahí que oferte la fabada asturiana, ideal para comer en esta época del año, en un lote de seis. Cada envase contiene 420 gramos y ha sido elaborada por la marca comercial más famosa de esta legumbre: Litoral. La promoción estará vigente por tiempo limitado: hasta el próximo 15 de marzo, al igual que otros productos interesantes y no solo de alimentación. Como un edredón nórdico de la marca Belnou o incluso un televisor LG de ultra alta definición.

Eso sí, para comprar este y otros productos hay que hacerse socio de Costco, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Noticias relacionadas

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.