Mañana se esperan colas kilométricas en Costco hacerse con la televisión de 55 pulgadas más barata del mercado: disponible por 349,99 euros
Una oportunidad para renovar este electrodoméstico
Seguro que va siendo hora de renovar el televisón, pues en Costco venden la televisión de 55 pulgadas más barata del mercado, disponible por solo 349,99 euros.
Se trata de una televisión LG webOS UHD AI Ultimate de 55 pulgadas que tiene lo último de la tecnología para el entretenemiento en el salón.
Tiene un procesador a7 AI Gen8 y una fluidez de 60 Hz nativos.
También cuenta con HDR10 y HLG, y un sonido de 20 vatios Dolby Digital Plus.
Además, tiene instalado el sistema operativo webOS con IA Copilot, con lo que también es una televisión inteligente.
Descuento
Esta televisión tenía un precio de 529,99 euros, pero en Costco tiene un descuento de 180 euros, con lo que se queda en 349,99 euros.
