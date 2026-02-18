Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el banco de musculación con el que tendrás el gimnasio en casa: disponible por 74,99 euros

Con el ritmo de vida de hoy en día, cada vez tenemos menos tiempo para hacer cosas saludables como ir al gimnasio. Pues en Lidl tienen el banco de musculación con el que podrás montarte el gimnasio en casa y que solo cuesta 74,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un banco de entrenamiento de la marca Crivit que permite un entrenamiento con mancuernas variado e intenso.

Banco de musculación. / Lidl

Un banco de musculación compuesto por un asiento acolchado y un respaldo acolchado, además, el respaldo es ajustable en 4 posiciones (0°, 30°, 45°, 80°).

También tiene ángulo negativo (-15°) gracias a la pata de apoyo plegable; y el asiento y el rodillo para los pies son ajustables en 2 posiciones.

El banco cuenta con patas de apoyo con tapas de goma y, lo mejor, que se puede guardar para ahorrar espacio.

Calidad

Un banco de entrenamiento de esta calidad tendría un precio desorbitado, pero en Lidl solo te costará 74,99 euros.