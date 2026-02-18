Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el banco de musculación con el que tendrás el gimnasio en casa: disponible por 74,99 euros
Una oferta inigualable
Con el ritmo de vida de hoy en día, cada vez tenemos menos tiempo para hacer cosas saludables como ir al gimnasio. Pues en Lidl tienen el banco de musculación con el que podrás montarte el gimnasio en casa y que solo cuesta 74,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un banco de entrenamiento de la marca Crivit que permite un entrenamiento con mancuernas variado e intenso.
Un banco de musculación compuesto por un asiento acolchado y un respaldo acolchado, además, el respaldo es ajustable en 4 posiciones (0°, 30°, 45°, 80°).
También tiene ángulo negativo (-15°) gracias a la pata de apoyo plegable; y el asiento y el rodillo para los pies son ajustables en 2 posiciones.
El banco cuenta con patas de apoyo con tapas de goma y, lo mejor, que se puede guardar para ahorrar espacio.
Calidad
Un banco de entrenamiento de esta calidad tendría un precio desorbitado, pero en Lidl solo te costará 74,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes