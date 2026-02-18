Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la vajilla de estilo minimalista que es tendencia a precios muy bajos
Tu mesa parecerá como la de uno de los mejores restaurantes
El estilo minimalista en decoración es tendencia y en Primark tienen la vajilla perfecta que se adapta a esta moda con precios muy bajos. Con ella, tu mesa parecerá como la de los mejores restaurantes. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con ella.
Así, en Primark tienes el plato y el bol de pasta cerámico con diseño moteado con el que le darás un toque muy especial a tus cenas.
Además, puedes combinarlos con otros elementos de decoración minimalista para tu mesa, como candelabros metálicos o manteles individuales.
La vajilla, en tono neutro, sale a 6 euros el plato y 7 el bol, unos precios que en otro tipo de tiendas de decoración serían mucho más altos.
Estilo
Y eso sí, ganas en calidad y en estilo, todo el mundo va a querer tu misma vajilla.
