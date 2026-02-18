Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
Podrás encontrar desde cojines decorativos de felpa y ropa de cama mullida hasta iluminación ambiental suave, cestas de almacenaje y espejos decorativos
¿Quién dijo que el lujo está reñido con los precios bajos? Y es que en Primark tienen la colección de hogar más lujosa a precios reducidos, donde podrás encontrar desde ropa de cama a otros elementos para el ajuar. Mañana se formarán colas kilométricas en Primark para hacerse con ella.
Una colección que permite transformar cada rincón de tu hogar con un toque de elegancia y confort. Aquí encontrarás texturas suaves, colores relajantes y diseños atemporales. Desde cojines decorativos de felpa y ropa de cama mullida hasta iluminación ambiental suave, cestas de almacenaje y espejos decorativos.
Pero también tiene una vajilla de lujo. Se trata de piezas con acabados brillantes, diseños elegantes, colores modernos y detalles discretos en dorado que transformarán cada comida en una experiencia digna de un restaurante cinco estrellas.
Tampoco faltan los elementos decorativos. Desde jarrones escultóricos y platos de cerámica hasta cristalería, fragancias para el hogar y adornos modernos.
Precio Primark
Eso sí, todo a precio de Primark, precios asequibles para que no te preocupes a la hora de llenar tu cesta porque lo importante en este caso es que disfrutes de la compra.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes