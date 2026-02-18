Mañana habrá colas en Costco para comprar fabada asturiana en formato extra grande: seis botes por menos de 10 euros

Costco, la cadena estadounidense de hipermercados que está arrasando en España por sus bajos precios, ha sacado una oferta especial para la compra de fabada asturiana de la marca Litoral. El precio de nada menos que seis botes es de menos de 10 euros (9,99), razón por la cual se esperan colas kilométricas en todas sus tiendas. Su valor original era de 12,49 euros, lo que significa que tiene un descuento de 2,50 euros.

Una de las peculiaridades de Costco es que todo lo vende a lo grande, en formato mayorista, y a bajos precios. De ahí que oferte la fabada asturiana, ideal para comer en esta época del año, en un lote de seis. Cada envase contiene 420 gramos y ha sido elaborada por la marca comercial más famosa de esta legumbre: Litoral. La promoción estará vigente por tiempo limitado: hasta el próximo 15 de marzo, al igual que otros productos interesantes y no solo de alimentación. Como un edredón nórdico de la marca Belnou o incluso un televisor LG de ultra alta definición.

Para socios

Eso sí, para comprar este y otros productos hay que hacerse socio de Costco, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.

Qué es Costco

Costco es un "super" hipermercado. En sus tiendas se puede encontrar de todo: alimentación, productos de hostelería, electrodomésticos, repuestos para el coche, juguetes, dispositivos electrónicos, joyería, relojería, libros, artículos de belleza, muebles, productos para oficina, ropa…

En la actualidad, la cadena cuenta con cinco grandes superficies en España, con aparcamiento, gasolinera, taller de neumáticos, centro auditivo y óptica: dos en Madrid, una en Bilbao, una en Sevilla y una en Zaragoza. Pero ya hay otra tienda en camino: el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado su próxima instalación en la región, en una parcela de 54.000 metros cuadrados en Siero.