Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con estos rastreadores inteligentes con los que no volverás a perder las llaves o la cartera: tienes tres unidades por 14,95 euros
Son compatibles tanto con teléfonos Android como Apple
Si sueles perder las llaves con frecuencia, no puedes perderte esta novedad que tienen en Action, unos rastreadores inteligentes con los que no volverás a peder nada que se venden en pack de tres unidades por 14,95 euros.
Son unos rastreadores de pequeño tamaño que puedes guardar en cualquier sitio, junto a las llaves, en la cartera o en la maleta, para saber en todo momento dónde se encuentran.
Además, son compatibles tanto con telefónos móviles que tengan Android, como los de Apple, así que no tienes excusa para no hacerte con uno de ellos.
Funcionan con la aplicación "Buscar" de Google y de Apple con lo que no necesitarás bajarte una nueva aplicación. Y además, están disponibles en varios colores, azul, gris, púrpura, rosa y blanco.
Una unidad
Asimismo, si solo quieres una unidad, también se vende en Action por 6,95 euros, así que no tienes excusa.
