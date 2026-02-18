Mañana habrá colas kilométricas en Costo para hacerse con la aspiradora Dyson más potente que tiene un increíble descuento

Las aspiradoras Dyson son, sin duda, uno de los electrodomésticos más deseados para la casa. Por eso no puedes perderte esta oferta de Costco, que tiene un descuento increíble. Mañana habrá colas kilométricas en Costco para hacerse con una de ellas.

Se trata de la aspiradora sin cable Dyson V11 Advanced que cuenta con tres niveles de potencia.

Aspiradora Dyson. / Costco

También es destacable su ruido de 87 dB y su autonomía, de 60 minutos en el modo ECO, con lo que no tendrás ningún problema para usarla.

Precio final

Esta aspiradora Dyson tiene un precio de 595,99 euros, pero en Costco tiene un increíble descuento de 120 euros, con lo que se queda en 474,99 euros.