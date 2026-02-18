Mañana habrá colas kilométricas para hacerse con la báscula de baño más barata del mercado: disponible en tres modelos por 7,99 euros
Siempre es importante controlar nuestro peso por salud
Tener una báscula en casa es importate, sobre todo porque por salud deberías controlar nuestro peso. Pues en Lidl tienen la báscula de baño más barata del mercado, que está disponible en tres modelos por 7,99 euros. Mañana se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con una de ellas.
Se trata de una báscula de la marca de Lidl Cien Beauty con un peso máximo de 180 kilos, de 30x30 centímetros. Un báscula de baño sencilla pero que cumple su función correctamente.
Sin embargo, lo más destacable es su precio, 7,99 euros, ya que en Lidl la comparan con una de las principales plataformas de venta online, donde cuentan un modelo muy similar, pero que aguanta un poco menos de peso, 160 kilos como máximo.
Mucho más cara
El precio de esta última báscula es de 12,39 euros, mucho más cara que la que puedes encontrar en Lidl.
